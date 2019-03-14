Barış akademisyeni Çare Olgun Çalışkan’a 2 yıl 3 ay hapis cezası

Barış İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerin duruşmaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde devam etti.

Bianet’te yer alan habere göre; 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde (ACM) Çare Olgun Çalışkan'ın karar duruşmasına izleyici kısıtlaması getirildi. Avukatlar dışında basın da dahil olmak üzere salona kimse alınmadı. Mahkeme başkanı tutanağa izleyiciler için “bir engelleme olmadığını” yazdırdı. Çalışkan için kararında ise Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 7/2 kapsamında düzenlenen “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezasına hükmetti. Cezada indirime gidilmedi.

14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Nevim Borçin'in duruşmasında daha önceki celselerde atılı suçun Türk Ceza Kanunu (TCK) 301. maddesinde anlatılan suça dönüşme ihtimaline binaen Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmişti. Bugünkü duruşmada savcı, İstinaf Mahkemesi'nin Füsun Üstel'e “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla verilen cezayı onadığını belirterek mahkemenin ara karardan vazgeçmesini talep etti. Ara kararını bozan mahkeme, soruşturma izninin beklenmesinin yargılamaya etkisi olmayacağına hükmetti. Savcı esas hakkında mütalaasını açıklayarak Borçin'in TMK 7/2 uyarınca cezalandırılmasını istedi.

29. Ağır Ceza Mahkemesi ve 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir, 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beş, 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dört olmak üzere 11 akademisyenin dosyasında yetkisizlik kararı verilerek dosyaların akademisyenlerin ikamet ettiği illere gönderilmesine karar verildi.

36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ferdan Ergut'un ilk duruşmasında mahkeme kararını verdi. Ergut hakkında "örgüt propagandası yapmak suçunu" sabit bularak 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. (HABER MERKEZİ)