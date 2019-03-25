Antalya’da seçim provokasyonu: Sahte bildiri bastırıp dağıttılar

Mahir DOĞAN

Antalya

Yerel seçimler yaklaşırken provokatif eylemlere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Antalya'da seçime bir hafta kala sahte bildiriler bastırılıp dağıtıldı. HDP broşürlerinin görsel tarzıyla hazırlanan birdiride CHP, İYİ Parti, Saadet Partsi ve HDP amblemleri kullanıldı. Yaşanan olay, Ankara'daki sahte "Biji (yaşasın) Mansur Yavaş" yazılamasını ve 24 Haziran seçimleri öncesi dağıtılan “Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın”, “Biz gelİNCE türbana son”, “3. Hava Limanını İYİ Yıkacağız” bildirilerini hatırlattı.

"BU BİR HALK AYAKLANMASIDIR" BAŞLIKLI SAHTE BİLDİRİDE HDP, CHP, İYİ PARTİ VE SP AMBLEMLERİ YER ALIYOR

AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakı'nın "beka seçimi" stratejisiyle miting meydanlarında kullandığı bölücü, ayrıştırıcı ve kışkırtıcı dil birçok il ve ilçede adeta provokasyona davetiye çıkartıyor. Öte yandan manüplatif seçim taktiklerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu sabah Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hemen her sokakta evlerin posta kutularına ve araçların camlarına HDP, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imzalı sahte bildiriler bırakıldı. "Bu bir halk ayaklanmasıdır" başlıklı bildirilerde "Metropollerde Millet ittifakı'nı destekliyoruz" ifadeleri ve Kürdistan haritası yer alıyor.

AKKAYA: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Yaşananlara ilişkin Evrensel'e konuşan HDP Parti Meclis Üyesi Nihat Akkaya, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. "Cumhur ittifakı yaklaşan yerel seçimlerde ülkenin büyük bir kısmında yerel yönetimleri kaybedecek, bunu anladı" diyen Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çıkılan her TV programında ve mitingde bölücü, ayrıştırıcı ve suçlayıcı konuşmalarla adeta HDP hedef gösteriliyor. Bu siyasi ortamda demek ki birileri kendisine vazife çıkartarak Türkiye’nin birçok yerinde bu ve benzeri bildiri ve afiş dağıtıyor. Daha ileri giderek parti bina ve seçim ofislerine saldırı yapıyorlar. Bugün dağıtılan bu bildiriyle ilgili Antalya Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak bir an önce faillerin yakalanmasını ve yargılanmasını isteyeceğiz. Dağıtılan bu bildiri ile HDP'nin hiçbir ilgisi yoktur. Ayrıca HDP, hiçbir platformda şu veya bu ittifakı destekliyoruz diye bir açıklama yapmadı."

HDP: 31 MART'TA KAYBEDECEKLERİNİN İŞARETİDİR

HDP tarafından bildiriye ilişkin yapılan açıklamada, provokasyon yaratılmaya çalışıldığını belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yalanlar, tehditler, sinevizyonlar işe yaramayınca şimdi de partimiz adına KORSAN bildiri dağıtıp provokasyon yaratıyorlar. Bu KORSAN bildiri 31 Mart’ta kaybedeceklerinin işaretidir. Yurttaşlarımız bu siyasi ahlaksızlık ve provokasyon konusunda duyarlı davranmalıdır.”

CHP, ANKARA'DA "BİJİ MANSUR YAVAŞ" YAZILAMASI YAPAN KİŞİNİN GÖKÇEK'LE ÇALIŞTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’a ilişkin “Biji Mansur Yavaş” yazılamasını yazan kişinin AKP’li bir iş insanı olduğunu ve 2014 yerel seçimlerinde Melih Gökçek ile birlikte çalıştığını açıklamıştı. CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, görüntülerle birlikte şahıs hakkında suç duyurusunda bulumuştu.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNE GÜNLER KALA DA SAHTE BİLDİRİLER DAĞITILMIŞTI

24 Haziran seçimlerine günler kala da Ankara'da sahte HDP, CHP ve İYİ Parti bildirileri meydana dağıtılmıştı. Metro çıkışları gibi işlek yerlerde dağıtılan sahte HDP bildirilerisinde “Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın” gibi provokatif yazılar yer alıyordu. Sahte CHP bildirisinde “Biz gelİNCE türbana son”, sahte İYİ Parti bildirisinde de “3. Hava Limanını İYİ Yıkacağız” ifadeleri kullanılıyordu.

CHP: “Biji Mansur Yavaş” yazılamasını yapan kişi, Gökçek'le çalışmış

Ankara'da sahte HDP, CHP ve İYİ Parti bildirileri dağıtıldı

HDP Sapanca ilçe binasına molotoflu saldırı