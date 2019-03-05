Erdoğan'ın hedef aldığı HDP'nin Keçiören'deki binasına saldırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sürekli olarak hedef tahtasına koyduğu ve “Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya, git Kürdistan’a” dediği Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Ankara Keçiören'deki ilçe binası 2 haftada 5 kez saldırıya uğradı. HDP Keçiören İlçe Eş Başkanı Türkan Konukçu, "Cumhurbaşkanı seni terörist olarak nitelendiriyorsa, bazı kişiler de bize saldırmayı bayraklarımızı yakmayı kendilerinde bir hak olarak görüyorlar" diyerek saldırılara tepki gösterdi.

Ankara Keçiören'de bulunan HDP binası 2 hafta içerisinde 5 kez saldırıya uğradı. HDP Keçiören İlçe Eşbaşkanı Türkan Konukçu, saldırılarla ilgili konuştu.

POLİS KAYITLARI SİLDİ ŞÜPHESİ

MA'da yer alan habere göre camları kırılıp, HDP bayraklarının ateşe verildiğini belirten Konukçu saldırıda polisin de rol oynadığını düşündüklerini dile getirdi. Konukçu, “Bizim ilçe binasının önünü gören güvenlik kamerası var. Bayraklarımızın yakıldığı gün emniyetten, TEM’den inceleme yapmaya geldiler. Polise güvenlik kamerasından bahsettik. Gidip baktıktan 3 saat sonra beni de çağırdılar. ‘Siz de bakın görünürde hiç kimse yok’ dediler. Bu kamera 24 saat boyunca giriş çıkışları kontrol edebiliyor. Ben görüntülere baktığımda belli kısımları sildikleri çok belliydi. Çünkü arkadaşım ilçe binasının önünden geçerken bayrakların yakılmış olduğunu fark edip bana haber vermişti. Ama arkadaşın görüntüsü yoktu” ifadelerini kullandı.

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PARTİ BİNASININ CAMLARINI KIRDILAR

Bayrak yakmalardan sonra bu seferde kimliği belirsiz kişiler tarafından parti binasının camlarının kırıldığını dile getiren Konukçu, “Sabah geldiğimde camların kırık olduğunu gördüm. Daha sonra buraya ilden ve ilçe halkından çok sayıda kişi geldi. O sırada Türk bayrağı giydirilmiş 7 -9 yaşlarındaki çocuklar ilçe binasının önünden gidip gelmeye başladılar. Etraftaki binaların camlarına da Türk bayrağı astılar. Çocukların bile kullanıldığını görüyoruz. Bu nasıl bir zihniyet gerçekten anlamak zor” diye konuştu.

Fotoğraf: MA

CUMHURBAŞKANI "TERÖRİST" DERSE...

Konukçu, “Bu ülkede eğer Cumhurbaşkanı seni terörist olarak nitelendiriyorsa, bazı kişiler de bize saldırmayı bayraklarımızı yakmayı kendilerinde bir hak olarak görüyorlar” dedi. Bu şartlarda seçim çalışması yürütmenin zor olduğunu ancak her şeye rağmen burada olmaya devam edeceklerini söyleyen Konukçu, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz hep barış dilini kullandık ve onu kullanmaya da devam edeceğiz. Seçim çalışmalarına engel olmaya çalışıyorlar. Ama biz Keçiören’de gidilmedik bir yer bırakmayacağız. İlçe binamız saldırıdan sonra dolup, taştı. Biz yalnız değiliz. Başka partilere benzemez HDP. Baskı yapıldıkça güçleniyoruz. Bunun bilincinde olsunlar. Aslında bunun da bilincindeler çünkü saldırıya gece geliyorlar. Onlar ne ile gelirlerse gelsinler biz barış dilimizden asla ödün vermeyeceğiz.” (HABER MERKEZİ)

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