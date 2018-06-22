Ankara'da sahte HDP, CHP ve İYİ Parti bildirileri dağıtıldı

'Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın', 'Biz gelİNCE türbana son' gibi provokatif yazılar yer alan sahte bildilerin dağıtıldığı ortaya çıktı.

Seçime günler kala sahte HDP, CHP ve İYİ Parti bildirileri meydana çıktı. Ankara'da metro çıkışları gibi uğrak yerlerde sahte HDP bildirilerinde “Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın”, gibi provokatif yazılar yer aldı. Sahte CHP bildirisinde “Biz gelİNCE türbana son”, sahte İYİ Parti bildirisinde ise “3. Hava Limanını İYİ Yıkacağız” gibi yazılar yer alıyor.

24 Haziran seçimlerine günler kala Ankara'da kimliği belirsiz kişiler tarafından sahte HDP ve CHP ve İYİ Parti bildirileri dağıtılıyor. HDP Ankara Gençlik Örgütü imzalı dağıtılan bildiride “Neden güneyimizde Kürt Devleti olmasın”, “TSK Afrin ve Münbiç'ten çıksın” yazıları yer alıyor. Sahte CHP bildirileri, CHP Ankara Gençlik Örgütü imzasıyla dağıtıldı. Bildiride “Biz gelİNCE türbana son”, “Biz gelİNCE Sayın Demirtaş Başkan Yardımcısı Olacak” yazıyor. Sahte İYİ Parti bildirilerinde ise İYİ Gençlik Ankara imzalı “3. Hava Limanını İYİ Yıkacağız”, “TRT'yi İYİ satacağız” yazıları yer aldı. Daha önceki seçimlerde de CHP ve HDP'ye yönelik bu tür sahte bildiriler dağıtılmıştı.

Sahte bildirilerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan HDP Ankara 3. Bölge 1. Sıra Milletvekil Adayı Veli Saçılık, “Sahte HDP bildirisi dağıtıyor AKP. Biz AKP'nin yalanlarıyla baş edeceğiz ve bu AKP'ye dert olacak. Metro çıkışlarına saçıyorlar bunları, polis istese iki dakikada tespit eder yapanları” dedi.

HDP Genel Merkezi de bir açıklama yayınlayarak bildirilerin dikkate alınmamasını ve provokasyona gelinmemesini istedi. açıklamada şöyle denildi:

"Ankara’da AKP-MHP yanlıları partimizin adını ve logosunu kullanarak yalana dayalı provokatif bildiriler dağıtmaktadır. Halkımız bunları dikkate almamalı ve herhangi bir provokasyona izin vermemelidir."

Ankara’da AKP-MHP yanlıları partimizin adını ve logosunu kullanarak yalana dayalı provokatif bildiriler dağıtmaktadır. Halkımız bunları dikkate almamalı ve herhangi bir provokasyona izin vermemelidir. pic.twitter.com/G6FDYsvaeZ — HDP (@HDPgenelmerkezi) 22 Haziran 2018

(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 13:49

www.evrensel.net