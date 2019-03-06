CHP: “Biji Mansur Yavaş” yazılamasını yapan kişi, Gökçek'le çalışmış

CHP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’a yönelik Kürtçe “Biji Mansur Yavaş” yazılamasını yazan kişinin AKP’li bir iş insanı olduğunu ve 2014 yerel seçimlerinde Melih Gökçek ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde bir köprü altına Kürtçe “Biji (Yaşasın) Mansur Yavaş” yazılmış ve CHP böyle bir yazılamanın kendilerine ait olmadığını, olayı takip edeceklerini açıklamıştı. Yazıyı yazan kişinin AKP’li bir iş insanı olduğu iddia edildi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, görüntülerle birlikte suç duyurusunda bulunmadan önce Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hakverdi, “Malatya Bulvarında bir köprü altına yazılama yapıldığını öğrenince karakola gittik. Yazıyı yazan kişiyi tespit ettik. Şahsın o gece döndüğü apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini aldık” dedi.

Görüntülerden elde edilen fotoğrafları gazetecilere gösteren Hakverdi, kişiyi teşhir etmemek için yüzünü kapattıklarını belirterek şöyle konuştu: “Sabah saat 5’te kafasını kapatıp yazılamaya çıkan bu şahıs bir iş adamı. Yanında onlarca kişi çalıştırıyor. Görüntülerde de görülebileceği gibi çok lüks bir apartmanın son katında oturuyor. Bu şahıs 2014 yerel seçimlerinde Melih Gökçek ile birlikte çalışmış. Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek açıklamaları yapan bir şahıs. Bu şahsa böyle bir provokatif yazı yazdıran kimlerdir? Her makam gider. Cumhurbaşkanlığı belediye başkanlığı gider ama bu halkı birbirine düşürür, ötekileştirisiniz ülkeyi yangın yerine çevirirsiniz. Dileğimiz bu tip provokasyonların olmaması. Bu kişinin derhal yakalanıp tutuklanmasını talep edeceğiz.”

2014'TE DE BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçim öncesinde de Ankara'da benzer durumlar yaşanmıştı. Sokaklara ‘sol örgütlere’ Mansur Yavaş’a destek verin çağrısı yapılan afişler asılmış, Ankara’nın tüm semtlerine ve sokaklarına hızla yayılan afişleri kimse sahiplenmemişti. Kimlerin hazırladığı ve astığı bilinmeyen afişlere ilişkin CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Zafer Gür, “Gökçek, sağ oyları kaybetme korkusu” nedeniyle böyle bir afiş hazırlatmıştır" iddiasında bulunmuştu. (Ankara/EVRENSEL)