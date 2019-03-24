24 Mart 2019 14:24
HDP Sapanca ilçe binasına molotoflu saldırı
HDP Sapanca ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerce molotoflu saldırı düzenlendi.
Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sapanca ilçe binasına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi.
Molotoflu saldırıda ilçe binasında maddi hasarın oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
HDP'liler konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacak. (Sakarya/MA)
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