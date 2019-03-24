Tecride karşı bir ölüm daha: Zehra Sağlam yaşamına son verdi

Oltu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Zehra Sağlam, tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son verdi. Sağlam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Cezaevinde bir tutuklu daha PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için yaşamına son verdi. Erzurum'un Oltu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 23 yaşındaki Zehra Sağlam, yaşamına son verdi. Muş’un Varto ilçesinden olan Sağlam'ın cenazesi polis tarafından alınarak Erzurum Adli Tıp Kurumuna (ATK) götürüldü. Çocuklarının yaşamını yitirdiğini duyan Sağlam ailesi Erzurum'a gitti.

ATK önünde aileyle birlikte bekleyen avukat İrfan Sarı, Sağlam'ın 16 Aralık'ta açlık grevine giren tutuklular arasında olduğunu söyledi. Sarı, polislerin aileye cenazeyi saat 17.00'de vereceğini söylediğini aktardı. 3 yıldır tutuklu olan Sağlam'ın memleketi Varto'da toprağa verileceği kaydedildi.

Zehra Sağlam (Soldan 5. sırada, ayakta) | Fotoğraf: MA

2016 yılında Bingöl'de tutuklanan Zehra Sağlam'ın, 1 yıl Bingöl Cezaevinde, 2 yıldır da Oltu Cezaevine kaldığı öğrenildi.

Zülfük Gezen 17 Mart'ta Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde, Ayten Beçet 23 Mart'ta Gebze Kadın Kapalı Cezaevinde tecridi protesto etmek için yaşamlarına son vermişti.

Almanya’nın Krefeld kentinde de 20 Şubat tarihinde mahkeme önünde bedenini ateşe veren Uğur Şakar, tedavi gördüğü hastanede 22 Mart’ta yaşamını yitirmişti. (Erzurum/MA)

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