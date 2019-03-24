Ayten Beçet’in cenazesi gece yarısı jandarma ablukasında defnedildi

Tecridi protesto için Gebze Kapalı Cezaevi’nde hayatına son veren Ayten Beçet'in cenazesi karayoluyla Antep’e getirildikten sonra gece karanlığında jandarma gözetiminde defnedildi. HDP milletvekilleri ile cenazeye katılmak isteyenlerin mezarlığa girişine izin verilmedi. Öcalan'a yönelik tecride son verilmesi için son bir ayda 3 kişi yaşamına son verdi.

Gebze Kapalı Cezaevi’nde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla yaşamına son veren Ayten Beçet’in İstanbul’da zorla alıkonulan cenazesi uçakla Antep’e getirildi. Kızının cenazesinin zorla yola çıkarıldığını öğrenmesi üzerine Ankara’dan Antep’e geri dönen baba Sabri Beçet, Antep girişinde polisler tarafından Yeşilkent Mezarlığına götürüldü.

Taziye evine gitmesine müsaade edilmeden babanın zorla mezarlığa götürüldüğünü duyan HDP’li milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ayşe Sürücü, Ömer Öcalan, Fatma Kurtulan, Rıdvan Turan, Tülay Hatimoğlulları, Saliha Aydeniz ve Semra Güzel ile anne Fatma Beçet ve yakınları, mezarlığa gitmek istedi. Ancak Beçet ailesinin evini ablukaya polisler, vekillerin ve ailenin mahalleden çıkmasına izin vermedi.

Fotoğraf: MA

MAHALLEDEN ÇIKIŞA İZİN VERİLMEDİ

Araçların çıkışını engellemek için sokak girişlerini zırhlı araçlarla kapatan polisler ile milletvekilleri tartıştı. Polisler, milletvekillerinin cenazeye katılmasına müsaade edilmeyeceğini sadece yakın akrabaların katılmasına izin verebileceklerini söyledi. Uzun uğraşlar sonucunda mahalleden arabaların çıkmasına izin verilirken, milletvekilleri ve aile araçlarla mezarlığın önüne geldi.

"GELEN EMİR" ÜZERİNE

Mezarlığın önüne gelen aile ve milletvekillileri, bu kez jandarmanın zırhlı araçlı barikatıyla karşılaştı. Mezarlık önünde cenazenin defin işlemine katılmak isteyen milletvekilleri jandarmalar tarafından engellendi. Jandarma komutanı, kendilerine “gelen emir” doğrultusunda milletvekillerinin cenazenin defnedilmesine katılmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Milletvekillerinin uzun uğraşları sonucu anne Fatma Beçet ve Sabri Beçet’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kişilik aile bireylerinin mezarlığa girişine izin verildi. Mezarlığa giren Beçet ailesi, zifiri karanlıkta Ayten Beçet’in cenazesinin defin işlemlerini gerçekleştirdi.

Fotoğraf: MA

AKP’Lİ BELEDİYE TAZİYE EVİNİ VERMEDİ

Öte yandan Beçet ailesinin, evlerinin yakınlarında bulunan ve AKP’li Şahinbey Belediyesine ait olan taziye evini kullanmak için yaptığı başvurunun da reddedildiği öğrenildi.

SOYLU: TALİMATI BEN VERDİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün partisinin Nevşehir mitinginde, HDP milletvekillerinin “PKK’nin vekili” olduklarını ileri sürerek, milletvekillerinin Zülküf Gezen’in cenaze törenine katılmalarının engellenmesi talimatını verdiğini söylemişti. Soylu, şu iddialarda bulunmuştu: “Ben bunlara milletvekili demem. Bunlar PKK'nın vekili. Bunlar asil milletin vekili olacak karaktere sahip değiller. Bunlar Kandil'in robotlarıdır. Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Bunlar Diyarbakır'da terörist cenazesini karşılayıp, defnedecekler. Emniyet Müdürünü aradım. 'Havalimanının yanına yaklaştırmayacaksınız. Mezarlığın 1 kilometre yakınına kimseyi yaklaştırmayacaksınız' dedim. Buna bizim tahammül etmemiz mümkün değildir.” (Antep/MA)

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