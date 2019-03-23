Pervin Buldan: "Daha kaç insanın ölmesine göz yumacaksınız?"

Dicle’de halk buluşmasına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde tecride karşı yaşamına son veren Ayten Beçet’e ilişkin, “Buradan Adalet Bakanlığı’na ve hükümete bir kez daha seslenmek istiyoruz. Daha kaç insanın yaşamını yitirmesine göz yumacaksınız, tecridin kaldırılması yönünde daha ne kadar ketum olacaksınız?” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, seçim çalışmalarına Diyarbakır’ın Eğil, Dicle ve Hani ilçelerinde devam etti.

‘FİLMİN BAŞ KAYYIMI ERDOĞAN OLACAK’

Dicle'de halka seslenen Buldan, "Belediyemiz kayyım tarafından gasp edilmiş. O kayyım bütün kurumları kapatmış, tıpkı diğer ilçelerimizde olduğu gibi. Ve bir halkın iradesine haksızlık yapmış ama 8 gün kaldı. 8 gün sonra da tıpkı diğer kayyumlar gibi Ankara’ya gidecek. Sayıları az değil, 96 kayyım. Tam bir film yapabilirler. Ankara’ya gittikten sonra işsiz kalmayacaklar. İşleri hazır, film çevirecekler. O filmin baş kayyımu Recep Tayyip Erdoğan olacak” diye konuştu.

"DAHA KAÇ İNSANIN ÖLMESİNE GÖZ YUMACAKSINIZ?"

Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde tecride karşı yaşamına son veren Ayten Beçet’e ilişkin de konuşan Buldan, “Buradan Adalet Bakanlığı’na ve hükümete bir kez daha seslenmek istiyoruz. Daha kaç insanın yaşamını yitirmesine göz yumacaksınız, tecridin kaldırılması yönünde daha ne kadar ketum olacaksınız?” dedi.

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TEMELLİ: İKTİDAR TOPLUMSAL BARIŞI YIKIYOR

Seçim programı kapsamında Van'ın Muradiye ilçesinde halkla bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise "Adalet Bakanı hukuku, yasayı uygulasın. Bu meşru bir taleptir. Bugün iktidar, Adalet Bakanlığı yasaları ihlal ediyor. Hiçbir arkadaşımızı kaybetmek istemiyoruz. Ölümlere dur demek istiyoruz" dedi.

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İktidarın toplumu böldüğünü kaydeden Temelli şöyle devam etti: "Tüm siyasetçilere sesleniyorum; hiçbir koltuk, hiç bir mevki insan hayatından daha değerli olamaz. Bir kişiyi bile yitirmişsek insanlık ölmüştür. Onun için yaşama sahip çıkmalıyız. Siyasetçiler toplumsal barışı yıkmaya değil, yaşatmaya çalışandır. Ama bugün iktidar toplumsal barışı yıkıyor. Ehmedê Xanî'nin heykelini yıkıyor. Sonra da çıkıp 'Kürt kardeşlerim oyunuzu verin'. Bize bu anlayışa verecek tek oyumuz yok" ifadelerini kullandı.

İktidarın ülkeyi yönetemediğini belirten Temelli, "Bir milyon yeni işsiz yaratmış, dolar gelmiş 5,80'ne, o diyor ki 'dolara öyle bir yumruk vurduk ki' diyor. Bu ülkede mevduatların yüzde 51'i döviz. Sizin döviz mevduat hesabınız var mı, altın var mı yastık altınız da. Peki bu hesaplar kimin. Sen bu hesapların sahiplerine ses çıkarmazsan ülke bu hale gelir. Çorap söküğü gibi her yerden kriz yükseliyor. İktidara sorarsan her şey yolunda. Yalan söylüyorlar, hiçbir şey yolunda değil. Ülkeyi çok büyük bir krize sürüklediler ve çıkış yolunu bilmiyorlar. Biz onlara yolu gösterdik. Seçimle geldiniz, seçimle de gideceksiniz" dedi.

Öte yandan miting öncesi ablukaya alınan alana gelen İlçe Seçim Kurulu Başkanı hakim, seçim yasaklarının kendisine devredildiğini ve halk buluşmasının yasal olmadığını savundu. İlçe Seçim Kurulu Başkanı, 15 dakika içerisinde buluşmanın sonlandırılmaması durumunda müdahale edileceğini belirtince HDP'liler tepki gösterdi. Bunun üzerine hakim alandan ayrıldı. (HABER MERKEZİ)