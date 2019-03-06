Alanya'da HDP'nin seçim bilboardlarına saldırı yapıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerel seçimler kapsamında asılan HDP'ye ait seçim bilboardlarına saldırıda bulunuldu. Bilboardlardaki yazılar yırtıldı, yerine Türk bayrakları yerleştirdi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde HDP İlçe Örgütü tarafından 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ilçenin farklı noktalarına asılan bilboardlara dün akşam saatlerinde saldırılarda bulunuldu. MA'nın haberine göre bir grup, "Daha çok yerel demokrasi, daha çok belediye meclisi" ve "Dün başardık, bugün de başaracağız" ifadelerinin yazılı olduğu bilbordları yırttıp, yerine Türk bayrakları yerleştirdi.

Yapılan bu saldırılar nedeniyle emniyete şikayette bulunan HDP yöneticileri sorumluların bulunmasını istedi. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: MA

Fotoğraf: MA

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