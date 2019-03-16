16 Mart 2019 09:47

Siirt'te HDP bürosuna silahlı saldırı

HDP'nin Siirt kent merkezinde bulunan seçim bürosu gece saatlerinde kurşunlandı.

Siirt'te HDP bürosuna silahlı saldırı

Fotoğraf: MA

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    Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Siirt merkezinde bulunan seçim irtibat bürosu “kimliği belirsiz kişilerce” kurşunlandı.

    Güres Caddesi üzerinde bulunan büroya gece saat 23.00 sıralarında motosikletli kişiler tarafından silahla 5 el ateş edildi. Saldırının olduğu yerde beş adet boş kovan toplandı.

    Görgü tanıklarının beyanlarına göre, saldırganlar yüzlerini beyaz poşetle gizledi. Söz konusu kişiler, çok sayıda mobese kamerasının kayıtta olduğu caddeden kayıplara karıştı. (Siirt/MA)

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