Kars’ta HDP reklam panolarına ırkçı saldırı düzenlendi

Kars’ta dün gece HDP Belediye Eş Başkan adayları Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca’nın afişlerinin bulunduğu reklam panolarına ırkçı saldırı düzenlendi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan HDP’nin reklam panolarında bulunan afişlere, ‘ay yıldız, B.K, 3 hilal’ yazılamaları yapılırken diğer siyasi partilerin panolarına dokunulmadığı görüldü.

Saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulunan HDP Kars İl Başkanlığı’nın açıklamasında, saldırının Kars’ta barış ve huzur ortamının bozulmasına yönelik olduğu ifade edildi. Açıklamada, “HDP olarak herkesin bir arada eşit ve özgür bir ortamda kardeşçe yaşaması çabasındayız. Her partinin bu şehirde seçim çalışması yapma hakkı vardır. Hiç kimsenin de bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Bu tarz dışlayıcı ırkçı ötekileştirici saldırıda bulunanların kardeşlik ve huzur ortamının bozma çabalarının boşa çıkacağını da biliyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ve arkasındaki güçlerin amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğimiz gibi yargı önünde gerekli cezaları almaları için de bu işin takipçisi olacağımızın da kamuoyunca bilinmesini isteriz” denildi.

HDP KARS İL BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI

HDP Kars İl Başkanlığı’nın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

“08 Mart 2019 tarihinde gece saatlerinde ilimiz Cumhuriyet Caddesi Alparslan Anadolu Lisesi önünde bulunan bilboardlarda yer alan eş başkan adaylarımız afişlerine ırkçı saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu çirkin saldırılara karşı Emniyet ve adli birimlere şikayetçi olarak başvuruda bulunduk. Kars’ta gerginlik çıkarmaya yönelik bu tarz yaklaşımlara izin vermeyeceğiz. Ayrıca bu ayrıştırıcı ve ırkçı saldırıları yapanların nihai amaçlarının şehrin huzur ortamını bozmak ve bu huzursuzluktan rant ve oy devşirme amacı taşıdığı herkesçe bilinmelidir. HDP olarak herkesin bir arada eşit ve özgür bir ortamda kardeşçe yaşaması çabasındayız. Her partinin bu şehirde seçim çalışması yapma hakkı vardır. Hiç kimsenin de bunu engellemeye gücü yetmeyecektir. Bu tarz dışlayıcı ırkçı ötekileştirici saldırıda bulunanların kardeşlik ve huzur ortamının bozma çabalarının boşa çıkacağını da biliyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin ve arkasındaki güçlerin amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğimiz gibi yargı önünde gerekli cezaları almaları için de bu işin takipçisi olacağımızın da kamuoyunca bilinmesini isteriz.

Seçim güvenliğini ve şehrimizin huzurunu bozmak niyetindeki Bu çete zihniyeti 31 Martta kendi çöp yığınları ile birlikte tarihteki yerlerini alacaklardır. Herkesi sağduyu ortamına ve birbirine saygı duymaya davet ediyoruz” (HABER MERKEZİ)

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