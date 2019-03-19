Zülküf Gezen posterini gerekçe gösteren polis HDP seçim bürosunu bastı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa mahallesinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim irtibat bürosuna polis baskın düzenledi.

Polisin büro içerisinde bulunan, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto amacıyla Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde yaşamına son veren Zülküf Gezen’in fotoğrafının olduğu “Zülküf Gezen ölümsüzdür” dövizleri için baskın düzenlediği öğrenildi.

Zırhlı araçlarla büro çevresini ablukaya alan polis, kimseyi büroya yaklaştırmayarak Gezen'in dövizleri ile büro içerisinde bulunan bazı fotoğrafa el koydu.

HDP Seyhan İlçe Eşbaşkanı Hazım Yalçın, polisin bürolarını "yasaklı fotoğraflar ve posterler var" denilerek bastığını ve kendilerini büroya yaklaştırılmadığını kaydetti. (Adana/MA)