25 Mart 2019 19:24
Son Güncellenme Tarihi: 25 Mart 2019 21:24

Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden kararı imzaladı.

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Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı

Fotoğraf: Pixabay

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını ilan eden başkanlık kararını imzaladı.

    Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırıları ve Golan Tepeleri konusunda canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    ABD'nin "İsrail'in kendini koruma hakkını koruyacağını" söyleyen Trump, "Gelecekteki muhtemel bir barış anlaşması, İsrail'in kendini Suriye'den, İran'dan ve diğer bölgesel tehditlerden koruma ihtiyacını göz önünde bulundurmalı" ifadesini kullandı.

    Trump, İsrail'in Gazze'yi hedef alan saldırılarının "kendini savunma" anlamında haklı olduğunu savundu ve Netanyahu'ya bu konuda tam destek verdiklerini söyledi.

    "İSRAİL SİZDEN DAHA İYİ BİR DOST GÖRMEMİŞTİR"

    Daha sonra söz alan Netanyahu ise Trump'a birçok kez teşekkür ettiği konuşmasında, "İsrail sizden daha iyi bir dost görmemiştir" yorumunu yaptı. Netanyahu, Trump'ın İsrail konusunda bugüne kadar verdiği sözleri tuttuğunu, Golan Tepeleri konusundaki son adımının ise "tarihi bir adım" olduğunu ifade etti.

    Netanyahu, Golan Tepeleri konusundaki yaklaşımlarını, "İki savaşı kazandıktan sonra bugüne kadar yaklaşık yarım yüzyıl boyunca askeri zaferimizin diplomatik bir zafere dönüşmesini beklemek zorunda kaldık" sözleriyle dile getirdi.

    Ortak basın toplantısının ardından Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

    FİLİSTİN'DEN TEPKİ: MEŞRU DEĞİLDİR

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas “Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir" derken Hamas Lideri İsmail Heniyye, “Golan Tepeleri, Suriye topraklarının bölünmez bir parçası olarak kalmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

    AB: İSRAİL EGEMENLİĞİNİ TANIMIYORUZ 

    Kararın ardından AB'den yapılan açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz" denildi.

    Birleşmiş Milletler de, "Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası, Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor" açıklamasını yaptı.

    İngiltere, “Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail'in 1981'deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz" açıklamasında bulundu.

    İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Uluslararası hukukun temellerine ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı kabul edilemez. Bu yüzden İspanya İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki egemenliğini tanımıyor" denildi.

    Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim Trump'ın kararı imzalamasını "İşgal altındaki Golan Suriye'nin asli toprağıdır ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı gereği tamamen Suriye'nin egemenliğine iade edilmelidir" ifadeleriyle değerlendirdi

    Lübnan'da Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını kınayan ülkeler arasında.

    TÜRKİYE'DEN TEPKİ: TANIMIYORUZ

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Biz bu imzaya karşıyız, bu karara karşıyız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye, bu konuda sonuna kadar gereğini yapacaktır, uluslararası camiayla bir hareket edecektir çünkü tek taraflı atılan bu adımları desteklemiyoruz, doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. BM dahil her platformda ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün Suriye rejimiyle ilişkilerimizin bu boyutta olması, böyle bir kararı (ABD'nin Golan Tepeleri kararı) kabul etmemizi gerektirmez" dedi. 

    AKP Sözcü Ömer Çelik de, "Orası (Golan Tepeleri) İsrail toprağı değildir. Orası Suriye toprağıdır, o toprak Suriyelilerin toprağıdır. Bu kararı bir kere daha yanlış bulduğumuzu ve kararlılığımızı herkese duyurmak istiyoruz. Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız, tanınmaması yönünde de elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz" dedi. 

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin tezahürüdür" dedi. 

    RUSYA: ORTADOĞU'DAKİ GERGİNLİĞİ ARTIRABİLİR

    Rusya Dışişleri Bakanlığı da, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir. BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir" açıklamasını yaptı. 

    "SEÇİM ÖNCESİ NETANYAHU'YA DESTEK" OLARAK YORUMLANMIŞTI

    İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberinde, ABD Başkanı'nın “İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini” tanıyan belgeyi Netanyahu'nun Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret sırasında imzalaması halinde bunun erken seçimde İsrail Başbakanına büyük bir destek olacağı kaydedilmişti. 

    Öte yandan her ne kadar Trump, Golan Tepeleri'ne ilişkin kararını “uzun zamandır” düşündüğünü ileri sürse de, İsrail basını bu adımın 9 Nisan'da ülkede yapılacak erken seçimde Netanyahu'nun elini güçlendireceği konusunda hemfikir.

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    ABD Başkanı Donald Trump, 21 Mart'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi” değerlendirmesinde bulunmuştu.

    İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor. (Kudüs/AA)

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