Erdoğan konuştu, dolar yine arttı

S-400 geriliminin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın, Golan Tepeleri açıklamasıyla artan risk algısı TL’yi de baskı altında bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Trump’a dönük "Golan" tepkisi doları yeniden tırmandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Seçime giderken maniple etmeye çalışanlar var. İkincisi ise bol bol döviz alıp 6-7 liradan. Dolar 10 lira olacak ya. 6-7 liradan yığalım dolarları sonra satarız. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Ne yapacağız? ‘Kriz çıksa da, füze yağsa da satsak kâr etsek’ Çok beklersiniz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Fed’in faizleri sabit bırakma kararının ardından hafta içinde Fed kararıyla yüzde 1’in üzerinde düşen dolar/TL, 5.40 seviyelerine kadar gerilemişti. Ancak, burada çok fazla tutunamayan kur, tekrar faiz kararı öncesindeki 5.46-5.47 seviyelerine tırmanmıştı. Albayrak, o kısa süreli düşüşle ilgili de, “Fed kararı sonrası elinde döviz olan ‘eyvah eyvah’ diyor olabilir. Ekonomimiz bir toparlanma ve dengelenme dönemine girdi, tüm ekonomik göstergeler bunu gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

Dolar/TL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Golan açıklamaları sonrası 5,73 seviyesine kadar yükseldi. Böylece 3 Ocak 2019’dan bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolardaki yükselişi değerlendiren Ekonomist Mustafa Sönmez, “Dolar 5.60’a doğru gidiyor. Bunda özellikle AB’de durgunluğa girilmesi ile ilgili veri akışı önemli. Türkiye’nin ihracat kapısı Almanya’da sanayi üretimi ile ilgili veriler iç açıcı değil. Almanya durursa, AB durur. Türkiye için yeni bir olumsuzluktur” değerlendirmesi yaptı. (EKONOMİ SERVİSİ)

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Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepkiler