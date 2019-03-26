İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'yi vurmayı sürdürdü

İsrail ordusu, Tel Aviv'e yönelik füze saldırısı sonrası Gazze Şeridi'ne bombardıman düzenledi. Akşam saatlerinde Hamas'ın ateşkes sağlandığını ilan etmesine rağmen hava saldırıları durmadı. İsrail'in dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yaklaşık 50 hava saldırısı düzenlediği, saldırılarda 10 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin pazartesi sabahı Tel Aviv'in kuzeyindeki bölgede bir eve düşmesinin ardından Gazze Şeridi'ni vurmaya başladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedefleri vurmaya başladık." ifadesi kullanıldı, 9 saat süren gerilimin ardından İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlandığı duyuruldu. Ancak İsrail savaş uçakları ateşkese rağmen Gazze'de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü.

Gazze'deki Hükümet Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının pazartesi akşam saatlerinden bu yana Gazze'deki farklı bölgelere yaklaşık 50 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ofisi, Multezim Sigorta Şirketi binası, Nasır Mahallesinde iki apartman, bir sürücü kursu, Han Yunus'taki balıkçı limanı ile 20 tarım alanı vuruldu." denildi. Açıklamada ayrıca Gazze'deki askeri gruplara ait 9 noktanın da hedef alındığı kaydedildi.

Görgü tanıkları tarafından İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının Gazze üzerinde gece boyunca uçuş yaptığı ifade edildi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkesin Mısır arabuluculuğu sonucu başarılı olduğunun dün akşam Hamas tarafından duyurulmasına rağmen saldırıların yeniden başlaması dikkati çekti.

Fetih Hareketi dışındaki Filistinli grupların askeri kanatlarını içine alan "Ortak Oda", pazartesi gecesi, İsrail saldırılarına cevap olarak Gazze sınırına paralel İsrail beldelerine roket atışlarının düzenlendiği açıklamasını yapmıştı. "Ortak Oda", roketlerin "Sideyrot ve Netiyfot" beldelerine fırlatıldığını bildirmişti.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, "sivil yapı ve merkezleri hedef alan İsrail saldırılarına karşılık işgalcilerin bazı bölgelerinin hedef alındığını duyuruyoruz. Düşman bunu artırırsa biz de artırırız" ifadeleri yer almıştı.

Pazartesi sabahı Gazze'den Tel Aviv'in kuzeyine roket atıldığı iddiasıyla abluka altındaki Gazze'nin birçok noktası İsrail savaş uçaklarınca bombalanmıştı. Söz konusu bombardıman sonrasında Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Filistinlinin çeşitli şekilde yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin ofisi ve İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Servisinin de İsrail bombardımanı sırasında vurulduğu aktarılmıştı.

Fotoğraf: AA

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI HAMAS LİDERİNİN OFİSİNİ BOMBALADI

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları pazartesi günü Gazze'nin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde yer alan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Gazze'deki ofisini de bombaladı. Saldırıda ofisin tamamen yıkıldığı belirtildi. Saldırı anında Hamas lideri Heniyye'nin ofiste olmadığı bildirildi. İsrail ordusu, Heniyye'nin ofisinin vurulduğunu doğruladı.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail savaş uçağının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı ve Han Yunus ile Refah kentlerindeki bazı tarım arazilerini vurduğunu aktardı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nde bazı noktaları ve Gazze kentinin orta kesiminde bulunan Multezim Sigorta ve Yatırım Şirketi binasını da bombaladı.

GAZZE'DEN TEL AVİV’E FÜZE SALDIRISI: 7 YARALI

İsrail ordusu, pazar günü abluka altındaki Gazze’nin kuzeyini topçu atışlarıyla vururken pazartesi sabah saatlerinde Gazze’den yapılan saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

AA’nın haberine göre İsrail topçu atışları pazar günü Beyt Hanun beldesinin doğusundaki Hamas Hareketi'ne ait gözlem noktasını vurdu. Ayrıca topçu atışlarının Gazze'nin doğusundaki bir başka gözlem noktasını da vurduğu belirtildi.

İsrail ordusu, son dönemde, Gazze tarafından yollandığı ve İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve balonlara karşılık bölgeye saldırılar düzenliyor.

Pazar günü İsrail askerlerinin Gazze sınırı yakınında açtığı ateş sonucu üç Filistinli yaralandı.

NETANYAHU: GÜÇLÜ YANIT VERİLECEK

Fotoğraf: İsrail Polisi Basın Ofisi

İsrail’in topçu ateşi sonrası sabah saatlerinde Gazze’den ateşlenen roket, Tel Aviv’in kuzeyini vurdu. Sivil yerleşim alanına isabet ettiği belirtilen roket sonucu 7 sivil yaralandı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ordunun saldırıya “güçlü bir yanıt vereceği”ni belirtti. Netanyahu’nun ABD ziyaretini yarıda keserek ülkeye döneceği açıklandı.

SINIR KAPILARI KAPATILDI

İsrail ordusu saldırı sonrası İsrail'den Gazze'ye açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada ayrıca Gazzeli balıkçılar için 9 deniz mili olan avlanma sınırının düşürüldüğü belirtilirken, yeni sınırın kaç mil olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

Tel Aviv yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, son yıllarda ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun sınır kapılarının çalışmasına izin veriyor.

GOLAN GERİLİMİ VE SEÇİM

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta yaptığı “Golan Tepeleri’ni tanıma zamanı geldi” açıklaması bölgedeki gerilimi artıran bir unsur olmuştu.

İsrail, 9 Nisan’da genel seçimlere gidiyor.

Birbiriyle bağlantılı ele alınan bu iki gelişmenin askeri gerginliği de artırdığı yorumları yapılıyor. (DIŞ HABERLER)

Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı

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