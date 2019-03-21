2019 Diyarbakır Newroz’undan yansıyanlar

Şerif KARATAŞ

Diyarbakır

Newroz kutlamasıyla özdeşleşen kentlerin başında Diyarbakır gelir. Eski Newrozlarla kıyaslandığında, kutlama öncesi kentte, HDP’nin astığı pankartlar dışında pek bir şey yoktu denebilir. Daha çok bir sessizlik halinden söz edilebilir. Elbette bunun nedenleri var: Sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte artan baskılar, atanan kayyımlarla birlikte iradeleri gasbedilen bir kent çünkü Diyarbakır. Başta belediye binaları olmak üzere kamu binaları önündeki beton bariyeler, iktidarın kente yaklaşımının tipik bir fotoğrafı olsa gerek.

Öte yandan Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması için sürdürülen açlık grevleri de Newroz’un ana gündemlerinden biriydi. DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile cezaevlerinde tutuklu bulunan Kürt siyasetçilerin açlık grevleri, iktidar tarafından sessizlikle geçiştirilmeye çalışılıyordu. Cezaevinde aynı talep için yaşamına son veren Zülküf Gezen’in cenazesinin de polis zoruyla ailesinden kaçılarak toprağa verildiğini anımsayalım. Dolayısıyla Diyarbakır, Newroz’a bir yandan da yas havasında giriyordu.

Newroz alanına gitmek için Valiliğe yakın bir yerde, bizi Newroz alanına götürecek aracı bekliyoruz. Dağkapı’dan geldiği için yolcu sayısı az. Şanslıyız, oturacak yer buluyoruz. Her durakta yolcu alıyor araç. Newroz’a gidecek olanlar aracı dolduruyor. Sonra yöresel kıyafet giyen kadınlar biniyor araca. Araç, Newroz alanına yakın yerde boşalıyor. Yürüyerek alana akın edenleri görüyoruz sonra. Üç kez polis aramasından geçiyor ve nihayet Newroz alanına varıyoruz.

Yerel seçim öncesinde yapılan Newroz kutlamasının nasıl bir katılımla geçeceği ise doğrusu bütün memleketin merak konusuydu. Üç yıl öncesine kadar “Newroz turizmi”nin yapıldığı Diyarbakır’a bu yıl dışarıdan gelenlerin sayısı oldukça azdı. Buna karşın Diyarbakır Newroz’u geçen yıla göre daha kalabalıktı. İki yıldır kayyım yönetimiyle Newroz'u kutlayan Diyarbakırlılar, hafta içi olmasına ve bütün zorluklara karşın yediden yetmişe Newroz alanına aktı.

Halk Newroz'da kayyıma, baskılara ve tecride karşı alanlara çıktı

Yas havası yerini giderek coşkuya bırakıyor, gençler Newroz kutlamasının yapıldığı alanın en önünde yerlerini alıyorlar. Baskılara inat, talepleri Newroz alanında haykırmanın heyecanı.

Leyla Güven’in evi Newroz alanına yürüme mesafesinde. Alandaki kitle ile Leyla Güven arasında oluşan duygusal bağ hissediliyor kolaylıkla. Sahneden Leyla Güven’in ismi her anıldığında alkış ve zılgıt sesleri yükseliyor. Tutuklu milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının isimleri anons edildiğinde de “burada” sesleri yankılanıyor.

Sonuç olarak 2019 Newroz’u, hem kayyımlarla yönetilmeye hem de tecrit politikalarına karşı yüz binlerin “Buradayız’ dediği bir Newroz oldu.

Kürt’ün Newroz’u ya da Kürt’ün kederli yalnızlığı