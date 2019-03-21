21 Mart 2019 10:18

Abdurrahman Gök, Diyarbakır Newroz'unda öldürülen Kemal Kurkut'u yazdı

2017 Diyarbakır Newroz’unda polis kurşunuyla öldürülen 22 yaşındaki Kemal Kurkut’u fotoğraflayan Gazeteci Abdurrahman Gök, o günü yazdı.

Abdurrahman Gök, Diyarbakır Newroz'unda öldürülen Kemal Kurkut'u yazdı

Fotoğraf: Abdurrahman Gök/dihaber

    • Paylaş

    Diyarbakır’daki 21 Mart 2017’deki Newroz kutlamasına katılmak için alana gelmeye çalışırken polis tarafından vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut’un ölümünün üzerinde 2 yıl geçti. Ulusal Kriminal Büronun Kemal Kurkut cinayeti için hazırladığı raporda, “kasten öldürme” suçundan yargılanan sanık polis Y. Ş.’nin Kurkut’u doğrudan hedef aldığı belirtilmişti. Kurkut'u vurduğu belirtilen polis Y.Ş. ise tutuksuz yargılanıyor.

    Üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un 2017 Diyarbakır Newroz'unda polislerce vurulduğu anları anbean fotoğraflayan Abdurrahman Gök, "Kemal'in gözleri" başlığıyla o günü yazdı: "Akşam karanlığında içimize korku salan o komutanın sözleri, aslında resmi literatürün vazgeçilmez bir parçasıydı. Bunun böyle olduğuna, bir kez daha, 21 Mart gününde tanıklık etmiştim. 22 yaşındaki filinta gibi bedeniyle Kemal Kurkut’un bakışlarının objektifime odaklandığı ve beynimde asılı kaldığı o gün..." 

    Abdurrahman Gök'ün yazısı şöyle:

    "Kemal Kurkut, 21 Mart 2017'de Newroz kutlamasına katılmak için Malatya'dan geldiği Diyarbakır'da Evrim Alataş Caddesi üzerinde polis noktasında herkesin gözleri önünde yarı çıplak bir şekilde vurularak öldürüldü...
     
    Sene 1996 olmalı. Yaşadığım coğrafyada, tıpkı bugün gibi, ölümün kol gezdiği yıllardı. Henüz çocuk olduğum, birçok şeye aklımın ermediği yıllar... Ailem yaz tatillerinde medrese okuyup dini bütün bir “allame” olayım diye Batman’ın Quba Zîlan köyüne bir hocanın yanına verdi. Bir Perşembe günü nehirde yüzmek için iki arkadaşımla Malabadi’nin yolunu tuttuk. Yüzme bilmesek de suda keyifli saatler geçirdik. Akşamı ettik, anlayamadık. Sonra zifiri karanlıkta yaklaşık 40 dakika uzaklıktaki köye doğru yola çıktık. Silvan-Batman Karayolu’nda otostop yapacağımız bir araç nasıl olsa bizi alır saflığıyla...
     
    Ancak el kaldırdığımız hiçbir araç korkunun hakim olduğu o günlerde durmadı. O 40 dakikalık yol, bir ömre dönüştü ve her dakika korkumuza korku kattı. Derken karşıdan tek farlı bir araç belirdi. Motosikletler de bu saatte buradan geçtiğine göre korkmamıza neden yok diye avunurken, birden her iki yanındaki güçlü projektörleri açtı ve gece güne döndü.
     
    Neyse ki durmamıştı.
     
    Ancak, o da ne? Yaklaşık 300 metre sonra durdu. Korkmaya fırsat bulamadan ikinci aracı fark ettik ve yanımızda durdu. Üzerimize ışık tuttu tıpkı tavşana ışık tutar gibi. Bir anda askeri panzerin üzerinden bize doğrultulmuş uzun namlulu silahlarla karşı karşıya kaldık. “Panzerin önüne geçin” komutlarıyla kendimize geldik. Bildiğimiz bütün duaları o birkaç saniyelik zaman diliminde okuduk sanırım ve küçük bedenlerimizle panzerin önünde yan yana dizildik. Sadece başını görebildiğimiz komutan, üzerimize doğrultulmuş birkaç silah eşliğinde başladı küfürlerle ayaküstü sorguya. “Şimdi sizi burada öldürebilirim ve ‘terörist öldürdüm’ derim. Kim bana ne diyebilir ki...”
     
    O cümlenin ne anlama geldiğini o gün kavrayamasam da hiç unutamadım. Ne komutanı ne de korku dolu gözlerindeki öfkeyi. 
     
    Yıllar sonra gazeteciliğe başladığımda öldürülen her sivil için yapılan resmi açıklamada o devletliyi hatırladım. Ve her sivil ölüme dair hakikatin, resmi açıklamanın tam tersi olduğuna inandım ve kimi zaman da yaptığım haberlerle bunu belgeledim. Ama yine de “ya yapılan açıklamalar doğruysa” şüphesini de taşımadım değil.
     
    ***
     
    Bir süredir Kemal’i mi yazayım, yoksa BİZ’i mi karar veremedim...
     
    Kemal’i yazınca BİZ’i, BİZ’i yazınca zaten Kemal’i yazmış olmuyor muyum?
     
    “Coğrafya kaderdir” ve “Dur” ihtarına uymadıkları için öldürülenlerle dolu bir geçmişi var coğrafyamın.
     
    “Terörist” denilerek infaz edilenler, “işbirlikçi” denilerek tepelerine bomba yağdırılanlar, yaşından çok kurşuna gark edilenler, kocaman kara gözlü çocuğunun parçalarını peştemalinde taşıyan, küçücük bedeni kokmasın diye derin dondurucuya saklayan anneler...
     
    Sokak ortasında vurulan annesini köpekler yemesin diye günlerce köşe başında nöbet tutan evlatlar...
     
    Ne demeli, ne yazmalı bilemedim...
     
    Düşünürken, neredeyse bu coğrafyadaki her vakitsiz ölüme yazılmış gibi Ahmed Arif’in şu dizeleri damlıyor yüreğime:
     
    “Vurulmuşum
    Dağların kuytuluk boğazında
    Vakitlerden bir sabah namazında
    Yatarım
    Kanlı, upuzun...
    Canım alırlar ecelsiz
    Sığdıramam kitaplara
    Şifre buyurmuş bir paşa
    Vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız...”
     
    Her anımız, her günümüz, her yılımız bir 33 Kurşun ve “Vurulmuşuz hiç sorgusuz sualsiz”...
     
    Kemal, Uğur, Ceylan, Cemile, Taybet... Uzuyor ve ekleniyor yeni isimler her gün “etkisiz hale getirilen terörist” listesine...
     
    Yaşım kadar geçmişini bilirim belki ülkemin; ama yeni değilmiş “vakitsiz ve erken” ölüm... Bu coğrafyaya ölüm hep önce gelir imiş; dün de böyleymiş, bugün de. Sonra, ihtiyaç duyulursa şayet, gerekçesi gelirmiş peşi sıra. “Dur ihtarına uymadı”, “teröristti”, “işbirlikçiydi”...
     
    Yani buydu “katlimize sebep suçumuz”...
     
    ***
     
    Akşam karanlığında içimize korku salan o komutanın sözleri, aslında resmi literatürün vazgeçilmez bir parçasıydı. Bunun böyle olduğuna, bir kez daha, 21 Mart gününde tanıklık etmiştim. 22 yaşındaki filinta gibi bedeniyle Kemal Kurkut’un bakışlarının objektifime odaklandığı ve beynimde asılı kaldığı o gün...
     
    Evet. Tam da o komutanın dediği gibi; kim ne diyebilir ki, hem kimin ne dediğinin ne önemi vardı ki. Biz 3 çocuk, 21 yıl önce istisnai bir durum yaşamıştık ve vurulmamıştık o zifiri karanlıkta. Belki de yüreğinde biraz vicdan taşıyan bir yetkiliye denk gelmekti şansımız. Muhtemel bir ölüme ve “3 terörist etkisiz hale getirildi” başlıklı 4 satırlık bir habere konu olmaktan kurtulmuştuk.
     
    Ama bu olaydan 21 yıl sonra, 21 Mart günü Diyarbakır Newrozu'nda apaydınlık bir günün sabahında, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal Kurkut, yaklaşık bir buçuk metre mesafeden, yarı çıplak vaziyette, hemen sol memesinin altından tek kurşunla vurulup öldürüldü. Devlet, “Canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden müdahale edilmiştir” açıklaması yaptı. Muhtemeldir vuran polis ile gurur duyuldu, ta ki yaşam ile ölüm arasında geçen o ince çizgide, sadece bir dakikaya sığan 26 fotoğraf karesinden 8’ini yayınlayana kadar...
     
    Kemal ölümüyle bize hakikatin her zaman için resmi açıklamanın tersine olduğunu gösterdi.
     
    Objektifim Kemal’in kara gözlerine, Kemal’in gözleri de vizörün arkasındaki gözlerime odaklandığında işte o kareler çıktı ortaya. Bize hakikati çırılçıplak gösteren o beden, o haykırış ve o GÖZLER...

    Kurkut cinayetini fotoğraflayan gazetecinin evi basıldı

    Kurkut cinayetini fotoğraflayan gazetecinin evi basıldı

    Kemal Kurkut cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti: Kan ve kin bitsin

    Kemal Kurkut cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti: Kan ve kin bitsin

    Kriminal raporu: Sanık polis, Kemal Kurkut’u doğrudan hedef aldı

    Kriminal raporu: Sanık polis, Kemal Kurkut’u doğrudan hedef aldı

    Kemal Kurkut'un vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

    Kemal Kurkut'un vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı

    Kurkut'un ölümüne dair 72 polise soruşturma açılmasına izin verilmedi

    Kurkut'un ölümüne dair 72 polise soruşturma açılmasına izin verilmedi

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    İzmir'de yine tek 1 Mayıs olacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yaşasın Newroz; Newroz pîroz be!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Seçimin gündemi, seçmenin tercihi

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    İktidar muhalefeti HDP'ye tavır çemberine kilitlemeye çalışıyor ve hiç de başarısız değil

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Abdest de bozuldu namaz da

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Seçimler ve sivil alan raporları

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sınırsız dünya
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakırlılar Newroz alanına akıyor
    Diyarbakırlılar Newroz alanına akıyor

    Diyarbakırlılar kentin dört bir tarafından Newroz Parkı’na geldi. 

    GÜNCELLENDİ
    Altın İplik işçileri ücretlerin düzenli ödenmesi talebiyle eylem yaptı
    Altın İplik işçileri ücretlerin düzenli ödenmesi talebiyle eylem yaptı

    Tekirdağ Çerkezköy’de ücretleri düzensiz ödenen Altın İplik işçileri fabrika önünde eylem yaptı: Asla vazgeçmek yok.

    Büyükada Davası 16 Temmuz’a ertelendi
    Büyükada Davası 16 Temmuz’a ertelendi

    11 hak savunucusunun yargılandığı Büyükada Davası'nın 7. duruşması görüldü. Duruşma, mütalaanın hazırlanması için 16 Temmuz’a ertelendi.

    Macaristan Başbakanı Orban’ın partisinin AP üyeliği askıya alındı
    Macaristan Başbakanı Orban’ın partisinin AP üyeliği askıya alındı

    Macaristan’da hükümette olan sağcı-milliyetçi Viktor Orban’ın liderliğini yaptığı Fidesz partisinin Avrupa Parlamentosu üyeliği askıya alındı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Beyazıt'ta otobüs kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
    İstanbul Beyazıt'ta otobüs kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

    İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli'de deprem: 22 kişi yaralandı, binalar hasar gördü
    Denizli'de deprem: 22 kişi yaralandı, binalar hasar gördü

    Denizli'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve Antalya'da hissedildi. Şehircilik Bakanı 22 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Avrupa Birliği’nin Brüksel zirvesinde gündem Brexit
    Avrupa Birliği’nin Brüksel zirvesinde gündem Brexit

    İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) konusunda yaşanan karmaşa 21-22 Mart tarihinde Brüksel'de toplanacak AB Zirvesi’nin en önemli gündemi.

    Özhaseki'den Yavaş'a: Mazlumsan özür dileyeceğim, hakkını savunacağım
    Özhaseki'den Yavaş'a: Mazlumsan özür dileyeceğim, hakkını savunacağım

    Mehmet Özhaseki'den Mansur Yavaş'a: Eğer mazlum bir adamsan, senden özür dileyeceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım.

    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    21 Mart Dünya Şiir Günü: "Ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır"
    21 Mart Dünya Şiir Günü: "Ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır"
    Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 92. yaş gününde anıldı
    Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 92. yaş gününde anıldı
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak
    GÜNCELLENDİ
    Stranger Things'in 3. sezonunun resmi fragmanı yayınlandı
    Stranger Things'in 3. sezonunun resmi fragmanı yayınlandı
    Kürt’ün Newroz’u ya da Kürt’ün kederli yalnızlığı
    Kürt’ün Newroz’u ya da Kürt’ün kederli yalnızlığı

    "Başka halkların sesi, dili ve renkleriyle buluşmadıkça, yazgısı bu topraklara acıyla kök salan bir halkın kederli yalnızlığı olarak kalacak Newroz."

    TRT Haber, muhalefet partileri aleyhine saatlerce yayın yaptı
    TRT Haber, muhalefet partileri aleyhine saatlerce yayın yaptı

    TRT Haber, martın ilk 15 gününde CHP aleyhine 6 saat 12 dakika, İYİ Parti aleyhine 1 saat 10 dakika, HDP aleyhine de 1 saat 38 dakika yayın yaptı.

    Şerif öğretmen ve kültür kenti Malatya
    Şerif öğretmen ve kültür kenti Malatya

    Molla Demirel, Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Şerif Demirel'i yazdı.

    Valilik, Rüya'nın tedavisi için kampanya düzenlenmesine izin vermedi
    Valilik, Rüya'nın tedavisi için kampanya düzenlenmesine izin vermedi

    Beyin sapında tümör bulunan Rüya Ertaş’ın, Küba’ya gitip tedavi olması için gerekli 300 bin TL'nin toplanmasına valilikten izin çıkmadı.

    Öğrencilerin talepleri ortak: Ulaşım, barınma, sosyal alanlar
    Öğrencilerin talepleri ortak: Ulaşım, barınma, sosyal alanlar

    Seçimleri konuştuğumuz YTÜ öğrencileri ulaşım, barınma, sosyal alanların yetersiz olduğunu ve yerel yönetimlerde söz hakkı istediklerini söylüyor.

    Ferhat Gürkan: Halk "Beka, mutfaktaki ateşi söndürmez" diyor
    Ferhat Gürkan: Halk "Beka, mutfaktaki ateşi söndürmez" diyor

    Sincan Bağımsız Belediye Başkan adayı Ferhat Gürkan 'beka' söyleminin Sincan'da tutmadığını, halkın 'Beka, mutfak ateşini söndürmez' dediğini aktardı.

    CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş’a sosyal medyadan destek
    CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş’a sosyal medyadan destek

    CHP Beyoğlu Başkan Adayı Alper Taş’ın Twitter'da başlattığı #BenimİçinBeyoğlu kampanyasına çok sayıda kişi destek verdi.

    İran ikinci kez yalanladı: Türkiye ile PKK operasyonuna katılmadık
    İran ikinci kez yalanladı: Türkiye ile PKK operasyonuna katılmadık

    İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Abolfazl Shekarchi, Türkiye ile PKK'ye ortak bir operasyon düzenlemediklerini söyledi.

    Demirtaş’a ödül vermeye gelen Fransa vatandaşları Türkiye’ye alınmadı
    Demirtaş’a ödül vermeye gelen Fransa vatandaşları Türkiye’ye alınmadı

    Tutuklu HDP eski eş başkanı Demirtaş'a ‘MONTLUC Direniş ve Özgürlük’ edebiyat ödülünü vermek için Türkiye'ye gelen yayıncılar ülkeye alınmadı.

    Muharrem İnce: Neden beka seçimi olsun, bu bir belediye seçimi
    Muharrem İnce: Neden beka seçimi olsun, bu bir belediye seçimi

    Muharrem İnce, yerel seçimler için yaptığı değerlendirmede, "Neden beka seçimi olsun. Bu bir belediye seçimidir" dedi.

    Dikili'de yurtta 7 çocuğa cinsel istismar davası 17 Nisan'a ertelendi
    Dikili'de yurtta 7 çocuğa cinsel istismar davası 17 Nisan'a ertelendi

    Dikili'de özel yurtta kalan 7 öğrencinin cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın duruşması yine ertelendi. Heyet, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

    Dersim’de öğrencilere kayyımın açılışında yoklama şartı
    Dersim’de öğrencilere kayyımın açılışında yoklama şartı

    Munzur Üniversitesinde bazı akademisyenlerin, öğrencileri Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Varank'ın da olacağı açılışa katılmaya zorladığı iddia edildi.

    "Barış bildirisi"ni imzalayan dört akademisyene hapis
    "Barış bildirisi"ni imzalayan dört akademisyene hapis

    Barış Akademisyenleri Taylan Tarhan, Tuna Kuyucu ve İlker Birbil'e 15'er ay hapis verildi. Nevin Zeynep Yelçe'ye ise 2 yıl 6 ay hapis verildi.

    AKP'li patron krizi gerekçe göstererek toplu işten çıkarma kararı aldı
    AKP'li patron krizi gerekçe göstererek toplu işten çıkarma kararı aldı

    İzmir Torbalı'daki Cemer Kent Ekipmanları Şirketi, krizi gerekçe göstererek işçileri ücretsiz izne gönderme ve toplu işten çıkarma kararı aldırdı.

    İngiltere Başbakanı May, AB'den Brexit'in ertelenmesini istedi
    İngiltere Başbakanı May, AB'den Brexit'in ertelenmesini istedi

    İngiltere Başbakanı Theresa May, AB'den Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istedi.

    Sezai Temelli: Medya yoluyla yargıya talimat veriliyor
    Sezai Temelli: Medya yoluyla yargıya talimat veriliyor

    Siirt'te konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: "31 Mart’ta çöpünü, çamurunu, hırsızlığını, kayyımını faşizmin çöplüğüne süpürüp atacağız."