19 Mart 2019 13:06
Son Güncellenme Tarihi: 19 Mart 2019 16:19

Mahkemeyi reddeden Selçuk Kozağaçlı hakkında suç duyurusu

ÇHD ve HHB üyesi avukatların yargılandığı davada mahkeme, Selçuk Kozağaçlı hakkında beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

GÜNCELLENDİ
Mahkemeyi reddeden Selçuk Kozağaçlı hakkında suç duyurusu

Çizim: Murat Başol

    • Paylaş

    Cansu PİŞKİN
    İstanbul

    Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi 6’sı tutuklu 20 avukatın “Terör örgütü yöneticiliği” ve “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi Kampüsünde görülen duruşmada tutuklu avukatlar, Selçuk Kozağaçlı, Engin Gökoğlu, Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Behiç Aşçı ve Barkın Timtik ile tutuksuz avukatlar Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir, Yaprak Türkmen hazır bulundu. Duruşmayı, aralarında HDP Milletvekili Musa Piroğlu, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği'nden (ELDH) avukatlar ile İtalya, Belçika, Almanya, Fransa ve Yunanistan'dan avukatların da bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Üçüncü blok duruşmalarının ikinci gününde sanıklar reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme başkanı Akın Gürlek talepler sırasında sık sık beyanları böldü ve “Mahkemeyi itham ediyorsunuz. Reddi hakim talepleri hakkında konuşun. Aksi takdirde mikrofonlarınızı kapatacağım” diye müdahale etti.

    "SOMA DAVASINA ERDOĞAN’IN MÜDAHALESİ VAR"

    Tutuklu Avukat Behiç Aşçı beyanlarında, mahkemenin yasaları çiğnediğini ifade etti. Mahkemenin tutukluluğa devam kararlarıyla tarafını açık ve net bir şekilde belli ettiğini söyleyen Aşçı, heyetin reddini talep etti: “Tanık Berk Ercan’ı sorgularken ‘DHKP-C’nin bazı davalara etkisi olduğunu ve bizim bu davalara müdahalemizi sordunuz. Muhtemelen Soma Davasını kast ettiniz. Tanık bu sorunuzu anlamadığı için cevap vermedi. Evet Soma Davasında müdahale var ama bizim değil. Ölen 301 işçi için ‘Bu işin fıtratında var’ diyerek Recep Tayyip Erdoğan müdahale etmişti. Bu sözün ardından davaya bakan mahkeme başkanı tenzili rütbe ile sürülmüştü. 301 işçinin katilinin elini kolunu sallayarak çıkmasına izin vermediğimiz için müdahalemiz olduğunu düşünüyorsanız gurur duyarız. Berk Ercan’a neden Soma’yı sordunuz? Soma patronlarıyla bir ilişkiniz var mı bilmiyorum ama Soma Katliamına ilişkin müdahale var tespitinize katılıyoruz.” Heyetin kararının baştan belli olduğunu savunan tutuklu avukatlardan Barkın Timtik de, mahkeme heyetinin reddini istedi.

    "GİZLİ SAVCI"

    Davanın gerçeklere değil kurmaca bir senaryoya dayandığını ifade eden tutuklu Avukat Aytaç Ünsal, “Tanıklar müzik kutusu gibi, parayı atıyorsunuz istediğiniz müziği çalıyor. Dava çoktan boşa düştü.” diyerek heyeti reddetti. Tutuklu Avukat Engin Gökoğlu,  “İnanmadığınız bir yargılamayı yapıyorsunuz. Dünden beri hakkımızda mütalaa veren savcının yüzünü göremiyoruz. Gizli savcı oldu artık.” derken, Aycan Çiçek de dosyanın asılsız iddialara dayandığını şu sözlerle ifade etti: “Dosyada benim firari olduğum yazıyor, tutukluyum, buradayım.”

    "MAHKEME KENDİ VARLIĞINI YOK SAYDI"

    Tutuklu Avukat Selçuk Kozağaçlı da, reddi hakim taleplerini mahkemeyi itham ettikleri gerekçesiyle bölen mahkeme başkanına, bu tarz taleplerin ithama dayalı olacağını hatırlattı. Kozağaçlı’nın beyanları şu şekilde: “Şahsınızı tanımıyorum fakat sizi ceza kanunundaki suçlarla itham edeceğim. Savcı ayırt edebilirse bu suçlarla ilgili bağlı bulunduğu büroya başvuru yapmalı. Burada olanları gözümle görmesem inanmazdım, ilk kez bir karara ‘Hazırlık soruşturmasında her şey tamamlandı’ yazdıran bir yargıç gördüm. Bu kararlarla kendi varlığınızı yok saydınız. Bu cesarete ve pervasızlığa sahip heyetin yargılama yapması mümkün değil. Sizi reddediyorum. Üç kez savcıdan tekitle mütalaa istediniz. Savcı mütalaa vermeyi reddedince görevden alıp yerine gizli savcı atadılar. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu uygulama ihsası rey (tarafını belli etme) sınırlarını aşan bir yargılama. Adalet  Bakanlığı yapmış olan Cemil Çiçek, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül bile bu kadarını hayal edemez, ‘bu kadar değil yanlış anlamışsınız dinleyip reddedeceksiniz’ der. Siz talebi almadan reddediyorsunuz, talebi alıp sonra reddetmeniz lazım.”

    "20 DÖKÜMANDA EVRAKTA SAHTECİLİK VAR"

    Kozağaçlı, mahkeme başkanı Gürlek’e “Yargılamada dinlenen tanıkların beyanlarının, dijital materyal raporunun aslında bir rapor olmadığı, dinlenen tanıkların yalan söylediğinin çok açık olduğu avukatlar tarafından defalarca dile getirildi. Hatta bunlar belgelendi. Sizin tanık Berk Ercan’ın devşirilmesinde Sulh Ceza Hakimliği, 26. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve 37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı sıfatlarınız aracılığıyla kollukla birlikte hukuka aykırı yalancı tanık yaratma işine dahil olduğunuza inanıyor ve TCK’da suç olan bu fiili gerçekleştirdiğiniz için Cumhuriyet Savcısına suç duyurusunda bulunuyorum. HSK’ya şikayet ettim bir kez daha edeceğim. Sizin örgüt üyesi olduğunuzu düşünüyorum” deyince mahkeme başkanı mikrofonu kapatacağını söyledi. Kozağaçlı, “Hükmü kafanızda kurdunuz, ilan ettiniz. Biz artık sonuçlarla toto oynuyoruz, kime 11 yıl verilecek diye… Hazırlık soruşturmasında tüm delillerin toplandığını düşünüyorsanız bile bunu tutanağa yazdıramazsınız. En az 20 dökümanda evrakta sahtecilik olduğunu söylüyoruz, bunu açıklığa kavuşturmadan davada hüküm kuramazsınız.” Kozağaçlı’nın bu sözlerinin ardından mikrofonu kapatıldı. Bunun üzerine avukatlar ve seyirciler alkışla mahkemeyi protesto etti. Mahkeme başkanı tutuklu avukatların duruşmadan çıkarılması talimatı verdi. Karara karşı çıkan avukatların da salondan çıkarılması talimatını veren mahkeme, duruşmaya 20 dakika ara verdi. Tutuklu avukatlar ve müdafileri “ÇHD susmadı susmayacak” sloganları ile salondan çıkartıldı.

    "ADALET İSTİYORUZ"

    Verilen aranın ardından salona yalnızca tutuksuz avukatlar Ahmet Madacı ve Zehra Özdemir alındı. Mandacı ve Özdemir avukatları salonda olmadığı için esasa ilişkin savunma yapamayacaklarını söylediler. Mandacı ve Özdemir haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Bu sırada seyirci sıralarından, “Tutuklu avukatlar nerede? Adalet istiyoruz. Biz de sizi reddediyoruz” sesleri yükseldi. Seyircileri salondan çıkartan mahkeme, duruşmaya öğlen arası verdi.

    AVUKATLAR SALONA ALINMADI

    Öğleden sonraki kısımda tutuklu avukatlar,  tutuksuz avukatlar, basın, milletvekilleri ve yabancı heyetin girmesine izin veren mahkeme, avukatları ve seyircileri almadı. Mahkemenin bu tutumuna karşı avukatlar duruşma kapısını yumruklayarak, “Savunma susmadı, susmayacak” sloganı attılar. Tutuklu avukatlar da, avukatları olmadan ceza yargılamasının yapılamayacağını söyledikten sonra “Savunma hakkımız engellenemez” sloganlarıyla salondan çıktı. Mahkeme duruşmaya 10 dakika ara verdi.

    AVUKATLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

    Salon boşaltıldığı sırada tutuklu avukat Aycan Çiçek’in annesi “Yavrumu görmek istiyorum” diye salona girmeye çalıştı. Mahkemeye tepki gösteren anne, jandarmalar eşliğinde salondan çıkarıldı. Bu sırada avukat Bahattin Özdemir’in içeriye girdiği görüldü. Özdemir’in mahkemenin kararına itiraz ettiği öğrenildi. Verilen aradan sonra mahkeme ara kararını avukatların yokluğunda açıkladı. Mahkeme, duruşma salonuna giren Avukat Bahattin Özdemir hakkında hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmasına ve Özdemir’in yarınki duruşmadan kısıtlanmasına karar verdi. Tutuklu Kozağaçlı hakkında da beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar veren mahkeme, reddi hakim talebini davanın uzatılmasına dönük olduğu gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, esasa ilişkin savunmaların alınması için duruşmayı yarın saat 10.00’a erteledi.

    "SAVUNMA HAKKI İHLAL EDİLDİ"

    Fotoğraf: Evrensel

    Avrupa Demokrat Avukatlar Birliği (AED), Dünyada İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Avrupalı Avukatlar Birliği'nden (ELDH) avukatlar ile İtalya, Belçika, Almanya, Fransa ve Yunanistan'dan avukatlardan oluşan yabancı heyet duruşmanın ardından basın açıklaması yaptı.

    Açıklamada, yargılanan avukatlar için endişeli olduklarını ifade eden heyet, dünyanın hiçbir yerinde avukatsız yargılama yapılamayacağını, bunun uluslararası kanunlarca yasak olduğunu vurguladı.

    Heyet, yargı bağımsızlığının, adil yargılanma hakkının ve savunma hakkının ihlal edildiğini, yargılanan avukatlara yöneltilen suç isnatlarının hukuk çerçevesinde olmadığını dile getirerek, demokrasinin temel ilkeleri için kaygılı olduklarını ifade etti.

    Açlık grevindeki ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakim karşısına çıktı

    Açlık grevindeki ÇHD ve HHB üyesi avukatlar hakim karşısına çıktı

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Reyhan Başaran'dan emekçilere: Bizim için değil kendiniz için oy verin
    SONRAKİ HABER

    Gebze hal ve pazar esnafı: Halkın gözünde üçkağıtçı olduk
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yeni Zelanda terörünün ardından

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Sağır yürekler ve Newroz'un çağrısı!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Kıyımda halaya durmak

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Tesadüfen düşülür mü?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    TDK'ye göre "dul kadın" toplumun kurallarını uygulamak zorunda
    TDK'ye göre "dul kadın" toplumun kurallarını uygulamak zorunda

    TDK, son olarak "dul kadın" kelimesinin karşılığını güncelledi. TDK'ye göre "dul kadın", toplumun kurallarını uygulamak zorunda kalan kadın demek.

    GÜNCELLENDİ
    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı
    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı

    CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla soruşturma açıldı. 

    Finlandiya’da kağıt işçileri işten atmaları protesto için grevde
    Finlandiya’da kağıt işçileri işten atmaları protesto için grevde

    Fabrikanın bazı bölümlerinin kapatılacağı ve işten atmaların olacağı duyumu üzerine Finlandiya’da Stora Enso kağıt fabrikası işçileri greve çıktı.

    Gebze hal ve pazar esnafı: Halkın gözünde üçkağıtçı olduk
    Gebze hal ve pazar esnafı: Halkın gözünde üçkağıtçı olduk

    Gebze'de hal ve pazar esnafı, CHP Milletvekili Aydın Özer’e, "Psikolojimiz bozuldu, takatimiz kalmadı, biz bittik" diye dert yandı.

    GÜNCELLENDİ
    Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti
    Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini açıkladı.

    Balıkesir Bağımsız Adayı Şuayyip Çetin, üretici köylü ile buluştu
    Balıkesir Bağımsız Adayı Şuayyip Çetin, üretici köylü ile buluştu

    Seçim çalışmaları kapsamında üretici köylüleri ziyaret eden Balıkesir Bağımsız Adayı Şuayyip Çetin: Üreticinin kazanacağı bir örgütlenme istiyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkemeyi reddeden Selçuk Kozağaçlı hakkında suç duyurusu
    Mahkemeyi reddeden Selçuk Kozağaçlı hakkında suç duyurusu

    ÇHD ve HHB üyesi avukatların yargılandığı davada mahkeme, Selçuk Kozağaçlı hakkında beyanları nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

    Hollanda'nın Utrecht kentindeki tramvay saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.

    REKLAM
    Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 46. yılında Sivas'ta anıldı
    Halk ozanı Aşık Veysel ölümünün 46. yılında Sivas'ta anıldı
    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor
    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatı sahneye taşındı
    İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatı sahneye taşındı
    Evrensel Gazetesi Muhabiri Hasan İşler, mezarı başında anıldı
    Evrensel Gazetesi Muhabiri Hasan İşler, mezarı başında anıldı

    2004'te geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Evrensel Gazetesi Adana Muhabiri Hasan İşler mezarı başında anıldı.

    Kemal Kurkut cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti: Kan ve kin bitsin
    Kemal Kurkut cinayetinin üzerinden 2 yıl geçti: Kan ve kin bitsin

    2 yıl önce öldürülen Kemal Kurkut'un ağabeyi Cihan Kurkut "Er ya da geç adaletin geleceğine inanıyoruz. Çağrımız artık kan ve kinin bitmesidir" diyor.

    GÜNCELLENDİ
    Devrimci Güçbirliği’nin Ovacık adayları Munzur Su işçileriyle buluştu
    Devrimci Güçbirliği’nin Ovacık adayları Munzur Su işçileriyle buluştu

    EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel ve Devrimci Güçbirliği Ovacık Belediye Eş Başkan Adayları Serpil Argın ve Kemel Dinlergüler Munzur Su işçileriyle buluştu.

    Brüksel'de AB kurumlarının olduğu bölgede bomba alarmı
    Brüksel'de AB kurumlarının olduğu bölgede bomba alarmı

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği kurumlarının bulunduğu bölgede bomba ihbarı üzerine bir bina boşaltıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan konuştu; Akit, Kemal Kılıçdaroğlu için idam istedi
    Erdoğan konuştu; Akit, Kemal Kılıçdaroğlu için idam istedi

    Tayyip Erdoğan'ın "idam" açıklamaları sonrası Akit TV de boş durmadı. Akit TV'den Mehmet Özmen, Kemal Kılıçdaroğlu için idam istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık
    Erdoğan: Biz bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçimler yaklaşırken "idam"ı yeniden diline doladı. Ereğli'de idamın kaldırılması için "Biz bir yanlış yaptık" dedi.

    EMEP Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi
    EMEP Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi

    Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü binasına "Üç hilal" çizildi, polis "Üyelerinizin yapmadığını nereden bilelim" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

    Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?

    20 yıldır tersanede çalışan Ali Doğan, Tuzla'da belediye meclis üyeliğine neden aday olduğunu ve yerel yönetim anlayışını Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Selma Gürkan: Birlikte yönetmenin tek yolu halkın örgütlü mücadelesi
    Selma Gürkan: Birlikte yönetmenin tek yolu halkın örgütlü mücadelesi

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, yerel seçimlere ilişkin sorularımızı yanıtladı: Parti seçimlerde nasıl bir yol izleyecek, emekçilere çağrısı ne?

    ABD’de yoksulluk ‘Orta Çağ hastalıkları’nı hortlattı
    ABD’de yoksulluk ‘Orta Çağ hastalıkları’nı hortlattı

    ABD’de evsizlerin yaşadığı bölgelerde ‘Orta Çağ hastalıkları’ ortaya çıktı. Ülkedeki diğer gündemlerse Yeni Zelanda, Venezuela ve işçi mücadeleleri.

    Saruhan Oluç, Hürriyet'i eleştirdi: İktidarın tetikçiliğini yapıyorlar
    Saruhan Oluç, Hürriyet'i eleştirdi: İktidarın tetikçiliğini yapıyorlar

    HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, Hürriyet ve Demirören Yayın Grubu’nun haberlerine "Hakikate ve gazeteciliğe saldırı" diyerek tepki gösterdi.

    Reyhan Başaran'dan emekçilere: Bizim için değil kendiniz için oy verin
    Reyhan Başaran'dan emekçilere: Bizim için değil kendiniz için oy verin

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Kartepe, Karamürsel ve İzmit’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi
    AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi

    Adalet Bakanlığı, AİHM'nin Selahattin Demirtaş davasının Büyük Daire’de görülmesine karar verdiğini açıkladı.

    İzmir emek ve demokrasi güçleri adaylarla bir araya geldi
    İzmir emek ve demokrasi güçleri adaylarla bir araya geldi

    İzmir'de emek ve demokrasi güçleri düzenledikleri toplantı ile taleplerini adaylara iletti, adayların görüşlerini dinledi.

    Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti
    Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti

    "Paradise Papers" haberleri nedeniyle yargılanan Evrensel’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı beraat etti.