İki savcı "FETÖ" ile para pazarlığı yaptığı için açığa alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak ve Faili Meçhul Suçlar Bürosundan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt açığa alındı. Açığa alınan savcıların tahkikak aşamasını yürüttükleri "FETÖ" dosyalarında para karşılığında şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdikleri iddia edildi. Savcılar hakkındaki soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın yürüttüğü öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak ve Faili Meçhul Suçlar Bürosundan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt açığa alındı. Polisin takibe aldığı 'FETÖ’cülerle konuşmalarının dinlemeye takıldığı, haklarında bir avukatın şikayette bulunduğu ve takipsizlik kararı için “para pazarlığı yapıldığı” ileri sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığı, savcıların HSK 2. Dairesi tarafından açığa alındığı öğrenildi.

BARIŞ AKADEMİSYENLERİ DAVASININ SAVCISI

Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt, Barış Akademisyenleri, Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmalarından tanınan bir savcı. Bozkurt, Barış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için akademisyenler hakkında iddianame hazırlamıştı. Akademisyenlere, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) “örgüt propagandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açılmıştı.

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Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem "Fethullahçılar" içerisinde yer aldığını itiraf eden iş insanı Fettah Tamince hakkında da, “kovuşturmaya yer yoktur” kararı veren Bozkurt, son olarak GENPA İcra Kurulu Başkanı Fatih Erdem hakkında, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan iddianame hazırladı. İddianamenin basında yer almasından kısa bir süre sonra Bozkurt’un, görev yeri değiştirildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndaki görevinden alınan Bozkurt Faili Meçhul Suçlar Bürosu’nda görevlendirildi.

Uzun yıllar sonra İstanbul’da göreve başlayan Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak ise MİT TIR’ları davasında duruşmaya iki gün kala değişen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin ikinci heyetinin duruşma savcısı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak, 'FETÖ’nün yargı yapılanması kapsamında yargılanan eski savcı Turhan Turunç’un, pişmanlık göstererek samimi beyanlarda bulunduğu ve örgütün yapısının çözülmesine katkı sağladığı gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını istedi. (HABER MERKEZİ)

Barış Akademisyenleri hakkındaki iddianame YÖK'e gönderildi

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