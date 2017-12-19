Barış Akademisyeni: Barış talep etmek akademisyenin hakkıdır

‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisine imza attıkları için haklarında dava açılan 3 akademisyenin duruşması görüldü.

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları için haklarında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan dava açılan üç akademisyenin davası görüldü. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davalarda, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) Canay Şahin ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Emin Alper hakim karşısına çıktı. İlk duruşma Emir Alper'in kimlik tespiti ile başladı.



Duruşmada usule ve esasa ilişkin itirazları olduğunu belirten Alper'in avukatlarından Ali Soydan, bunun için mahkemeye taleplerini içeren bir dosya sunduklarını, ayrıca iddianame ellerine yeni ulaştığı için savunma yapamayacaklarını dile getirerek, süre talebinde bulundu. Mahkeme bunun üzerine duruşmayı 19 Nisan 2018 tarihine erteledi.



Alper'in ardından YTÜ'den Canan Şahin'in duruşmasına devam edildi. Şahin ve avukatları, iddianamenin kendilerine henüz tebliğ edilmediğini belirterek, savunma için ek süre talep etti.

'METİNDE NE ÖRGÜT NE EYLEM NE DE CEBİR VE ŞİDDETE TEŞVİK VAR'

Şahin'in avukatlarından Hülya Gülbahar, "Savuma alınmadan da beraat kararı verilebilir" diyerek derhal beraat talebinde bulundu. Gülbahar, "Müvekkilimin yaptığı tek şey, 1128 akademisyenle birlikte anayasal hakkını kullanarak barış talep etmek. Metinde sadece devletten talepte bulunulmuştur. Bu hem hakkı, hem görevidir. Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına göre değerlendirildiğinde yapılan şey, kişinin ifade özgürlüğünü kullanmasıdır. Terör örgütü propagandası yapmak için 'propaganda niteliğinde bir fiil olmalı' deniliyor. Ancak bizim bahsettiğimiz metinde ne bir terör örgütü ne bir eylem ne de cebir ve şiddete teşvik var. Aksine cebir ve şiddetin ortadan kaldırılması talep ediliyor" diye konuştu.

Avukat Eyüp Meriç Eyüboğlu ise, dosyanın İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2016/65 esas sayılı dosya ile birleştirilmesini talep etti. Mahkeme, duruşmayı 19 Nisan 2018 tarihine erteledi.

GARİT: HAKİKAT ARAYIŞINDAYIM

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Sharo İbrahim Garit ise, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Burada iddianameye ilişkin kısa bir savunma yapan Garit, "Bir akademisyen olarak hakikat arayışındayım. Yasaklar demokrasinin önünde, toplumun demokratik gelişiminin önünde engel teşkil etmektedir. Çağrımız şiddeti övmemekte, tam tersine barışa çağrı yapmaktadır" dedi.



Avukatların süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Şubat 2018 tarihine erteledi.



Savcı İsmet Bozkurt’un hazırladığı iddianamede imzacı akademisyenler 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7/2 maddesinde yer alan “Terör örgütü propagandası” ile suçlanıyor. 5 Aralık'ta başlayan akademisyen davalarında bugün görülenlerle beraber 50 kişinin davasının ilk duruşmaları görülmüş oldu. (İstanbul/MA)



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