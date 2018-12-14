'FETÃ–' operasyonlarÄ±: 219 asker ve 48 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

4'Ã¼ albay 219 muvazzaf asker ve Ã§oÄŸunluÄŸu savunma sanayi ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸan 48 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi.

'FETÖ'nün TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 219 muvazzaf asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, çoÄŸunluÄŸu savunma sanayi ÅŸirketlerinde çalÄ±ÅŸan 48 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. 24'ünün aktif ASELSAN üyesi olduÄŸu tespit edildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin yürütülen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, örgütsel iletiÅŸim amacÄ±yla ankesör-kontörlü sabit hatlarla irtibat saÄŸlayanlara yönelik çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 4'ü albay, 5'i yarbay, 10'u binbaÅŸÄ±, 14'ü yüzbaÅŸÄ±, 51'i üsteÄŸmen, 1'i teÄŸmen, 115'i astsubay ve 19'u uzman çavuÅŸ olmak üzere toplam 219 muvazzaf asker hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi.

Åžüpheliler hakkÄ±nda ayrÄ±ca arama ve el koyma kararÄ± da çÄ±karÄ±ldÄ±. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinin, ÅŸüphelileri yakalama çalÄ±ÅŸmasÄ± sürüyor.

ASELSAN'DA 48 Ä°ÇÄ°N GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca Türk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'kripto' FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'ankesörlü telefon soruÅŸturmasÄ±' kapsamÄ±nda, savunma sanayi ÅŸirketlerindeki 48 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. Cemaat üyeleriyle operasyonel hatlarla haberleÅŸtikleri belirlenen ÅŸüphelilerden 24'ünün aktif ASELSAN, 1'inin de HAVELSAN çalÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca soruÅŸturmaya iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülmekte olan, FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütünün ASELSAN baÅŸta olmak üzere savunma sanayi ÅŸirketlerindeki mensuplarÄ±nÄ±n tespitine yönelik soruÅŸturmada, örgüt içerisinde mahrem imam/abi konumunda olan ÅŸahÄ±slar ile ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleÅŸtikleri, örgütün operasyonel GSM hatlarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±lan 24’ü ASELSAN, biri HAVELSAN aktif çalÄ±ÅŸanÄ± ile ASELSAN, HAVELSAN, TUSAÅž, Savunma Sanayi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, TÜBÄ°TAK ile farklÄ± kamu kurumlarÄ±ndan ihraç edilen/iliÅŸiÄŸi kesilen 17 ÅŸahÄ±s ve özel sektörde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve FETÖ terör örgütü adÄ±na mühendislerle irtibat kurduÄŸu tespit edilen 6 ÅŸahÄ±s olmak üzere toplamda 48 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸtir" denildi. (DHA/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 AralÄ±k 2018 12:13

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