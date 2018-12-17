TSK'de ‘FETÖ’ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı verildi

Çoğunluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığında değişik rütbelerde halen görevde bulunan ve ‘FETÖ’ ile irtibatlı olduğu iddia edilen onlarca kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı çıkarılanlar için Ankara, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Adana, Muş, Diyarbakır, Gaziantep, Batman ve KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara'da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 35'i muvazzaf 55 astsubay ile 9’u sivil olmak üzere toplam 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinden örgütün ‘mahrem imamları’ ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle irtibatlı oldukları belirlenen 35, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle örgütle irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 20 astsubay ve örgütün 9 ‘sivil mahrem imamı’ hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli şüphelilerin 30'unun, jandarma personelinin ise 15'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇANAKKALE’DE 20 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Çanakkale'de de ‘FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

BALIKESİR’DE 27 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 il ile KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da olduğu 27 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. (AA)