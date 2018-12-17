17 Aralık 2018 10:27
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2018 10:57

TSK'de ‘FETÖ’ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı verildi

‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına dönük başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda ilde onlarca kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

TSK'de ‘FETÖ’ operasyonu: Onlarca kişi için gözaltı kararı verildi

Fotoğraf: BMN Network/Flickr (CC BY-2.0)

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    Çoğunluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığında değişik rütbelerde halen görevde bulunan ve ‘FETÖ’ ile irtibatlı olduğu iddia edilen onlarca kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı çıkarılanlar için Ankara, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Denizli, Kırıkkale, Çankırı, Adana, Muş, Diyarbakır, Gaziantep, Batman ve KKTC'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Ankara'da ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 35'i muvazzaf 55 astsubay ile 9’u sivil olmak üzere toplam 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinden örgütün ‘mahrem imamları’ ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle irtibatlı oldukları belirlenen 35, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle örgütle irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 20 astsubay ve örgütün 9 ‘sivil mahrem imamı’ hakkında gözaltı kararı verildi.

    Şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli şüphelilerin 30'unun, jandarma personelinin ise 15'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

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