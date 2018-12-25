25 Aralık 2018 08:45
Son Düzenlenme Tarihi: 25 Aralık 2018 10:38

İstanbul’da ‘FETÖ’ operasyonunda 30 kişi hakkında gözaltı kararı

‘FETÖ’ye yönelik yapıldığı belirtilen operasyonda 24’ü doktor 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da ‘FETÖ’ operasyonunda 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Fotoğraf: Olcay Düzgün/DHA

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    İstanbul'da, ‘FETÖ’nün kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki (GATA) gizli yapılanmasına ilişkin 24’ü doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'FETÖ'nün, kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor 30 kişi  hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

    Gözaltına alınan doktorların, özel hastanelerde firari olan örgüt üyelerini, kayıt yaptırmadan tedavi ettikleri, firari kadın örgüt üyelerin doğumlarını da kayıt yaptırmadan gerçekleştirdikleri iddia edildi. (DHA)

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