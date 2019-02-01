Van'da HDP seçim otobüsüne saldırı

Van'da park halindeki Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim otobüsüne saldırı gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda otobüsün camları kırıldı, HDP'nin seçim sloganı olan "Ya Me Ye" yazılan yere bozkurt işareti çizildi ve MHP yazıldı.

Olayın il binası önünde 24 saat nöbet tutan polislerin gözü önünde yaşandığı belirtiliyor. (Van/MA)