01 Şubat 2019 10:53
Van'da HDP seçim otobüsüne saldırı
Van'da polisin 24 saat nöbet tuttuğu alanda HDP seçim otobüsünün camları kırılarak üzerine MHP yazıldı ve bozkurt işareti çizildi.
Fotoğraf: MA
Van'da park halindeki Halkların Demokratik Partisi (HDP) seçim otobüsüne saldırı gerçekleştirildi.
Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen saldırıda otobüsün camları kırıldı, HDP'nin seçim sloganı olan "Ya Me Ye" yazılan yere bozkurt işareti çizildi ve MHP yazıldı.
Olayın il binası önünde 24 saat nöbet tutan polislerin gözü önünde yaşandığı belirtiliyor. (Van/MA)
HDP 20 ilde ve bağlı ilçelerde eş başkan adaylarını açıkladı
ETİKETLER: VanYerel seçim
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
‘İktidarları krizler götürdü’ korkusu büyüyor
Yusuf KARATAŞ
Yeni rejimin ‘ıslah planı’ olarak kayyım ve Dersim’de Devrimci Güç Birliği!
Yücel ÖZDEMİR
Davos’un ardından: Milyonerler endişeli peki ya milyonlar?
Ahmet YAŞAROĞLU
"Sorumsuz" iktidar
Adnan GÜMÜŞ
Felsefecilere ve eğitimcilere çağrı: Spirit nedir? Spiritüel eğitim nasıl olur?