AKP’li Denizli belediyesinden 35 milyonluk kanuna aykırı ihale iddiası

AKP’li Denizli Büyükşehir Belediyesinin 35 milyon liralık yasalara aykırı araç kiralama ihalesi yaptığı ortaya çıktı. CHP’li Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çallıca yaptığı açıklama ile “Bu hukuksuzluk derhal sona erdirilmeli ve bu ihale iptal edilmelidir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çallıca yasalara aykırı ihalenin belgelerini basın ile paylaşarak araç kiralama ihalesinin 5393 sayılı belediye kanununa aykırı olduğunu söyledi.

Mustafa Çallıca yaptığı açıklamada; Denizli Büyükşehir Belediyesinin 28 Kasım 2018 tarihinde yaptığı, şoförlü muhtelif binek, kamyon, minibüs, otobüs ve iş makinesi hizmet aracı kiralanması işinin 37 milyon 539 bin 418 lira yaklaşık maliyetle ihaleye çıkarıldığını, ihaleyi 34 milyon 928 bin 535 lira ile EFA Turizm ve Seyahat Acentası Limited Şirketi’nin kazandığını belirtti.

Mustafa Çallıca | Fotoğraf: Evrensel

“BELEDİYE KANUNUNA AYKIRI”

Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesinde araç kiralama da dahil hizmet alım ihaleleri süresinin, “ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir” ifadelerinin yer aldığını hatırlatan CHP’li Çallıca, “Oysa Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, kiralamayı ‘1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019’ dönemlerini kapsayacak şekilde yapmıştır. Yasaya göre; hizmet alımının süresi 31 Mart’taki yerel seçimlerinin 6 ay sonrasını geçmemelidir. Yani 30 Eylül 2019 tarihi sonrası için hizmet alım ihalesi yapılamaz. Bu belediye kanununa aykırı bir uygulamadır” sözleriyle ihalenin kanuna aykırı olmasına dikkat çekti.

Görsel: Evrensel

“YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ”

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin bu ihaleyi hemen iptal etmesi gerektiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Mustafa Çallıca, “Maalesef yasa ve hukuk tanımaz uygulamalarına bir yenisini daha eklediler. Yangından mal kaçırır gibi 1 yıllık hizmet alım ihalesi yaptılar. Yasanın onları yetkili kılmadığı döneme dair tasarrufta bulundular, kamu kaynağını peşinen harcadılar. Yargıyı, bu yasa dışılığı denetlemekle görevli devletin ilgili kurumlarını göreve çağırıyorum. Derhal bu hukuksuzluğu sona erdirmeli ve ihaleyi iptal etmelidirler” sözleriyle ihalenin iptal edilmesi çağrısında bulundu. (Denizli/EVRENSEL)

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