Gürer: Artan bireysel silahlanmanın önüne geçilmeli

Bireysel silahlanmanın sürekli artış gösterdiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son 4 yıldaki şiddet olaylarının yüzde 69’unun silahlarla işlendiğinin belirlendiğini söyledi. Gürer, ruhsatsız silahlar üzerindeki denetimlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Bireysel silahlanmanın ülkemizin kanayan yarası haline geldiğini vurgulayan Gürer, ruhsatsız silahlar, daha önce 200 olan mermi istihkak sayısının 1000’e çıkarılması ve internet üzerinden silah temin edilebilmesi sonucu silahla işlenen şiddet olaylarının arttığını söyledi.

"YÜZDE 85’İ RUHSATSIZ 25 MİLYON SİLAH VAR!"

Gürer, konuyla ilgili açıklamasında Umut Vakfı’nın derlediği verilere göre Türkiye’de yüzde 85’i ruhsatsız olmak üzere 25 milyon civarında silahın bulunduğuna işaret etti. Son 4 yıl içinde işlenen şiddet olaylarının yüzde 69’unun silahla işlenmiş olduğuna vurgu yapan Gürer, aynı süre içinde 2 bin 279 kişinin tabanca ve tüfeklerle öldürüldüğünü kaydetti.

200 OLAN MERMİ İSTİHKAKI NEDEN 1000’E ÇIKARILDI

İçişleri Bakanlığı’nın ruhsatlı silah sahipleri için yıllık 200 olan mermi alabilme sayısını, 1000’e çıkardığını da hatırlatan Gürer, “Konuyu soru önergesiyle gündeme getirdiğimizde Bakanlık, poligonlardaki silah atışlarından dolayı artış sağlandığını açıkladı. Ancak ruhsatlı silah sahibi bir vatandaş, bir ilde aldığı 1000 merminin üzerine başka bir ilden de yine 1000 mermi alabiliyor. Bununla ilgili bir denetim ve kontrol yok” dedi.

Düğünlerde silah atışının yasak olmasına rağmen, silah bulundurulması, taşınması gibi konularda yeterli önlem alınmadığından silahla ölüm olaylarının artış gösterdiğini belirten Gürer, “Bugün insanlar internet üzerinden kolayca silah temini yapabiliyor. Nitekim geçtiğimiz yıl iki ayrı olayda 3 lise öğrencisi internetten temin edilen pompalı tüfeklerle hayatlarını kaybetti. Yetkililer, daha titiz önlemler almalı. Tüfekle, silahla insanların ölümüne neden olabilecek olayların önüne geçebilmenin yolu, bunların denetim ve kontrol altına alınmasından geçtiği unutulmamalı” şeklinde konuştu. (HABER MERKEZİ)

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