SilahlÄ± saldÄ±rÄ±lar bitmiyor, bireysel silahlanma adeta teÅŸvik ediliyor

Yine Ã§ok sayÄ±da silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti. Ä°HDâ€™li TÃ¼rkdoÄŸan, 'Bireysel silahlanma Ã¶nleneceÄŸine adeta teÅŸvik ediliyor' diyor.

Erdi TÜTMEZ

Ä°stanbul

Türkiye’de bireysel silahlanma her geçen gün artarken, bugün çok sayÄ±da ilde silahlÄ± saldÄ±rÄ±lar gerçekleÅŸti.

DHA’nÄ±n haberine göre saldÄ±rÄ±larÄ±n adreslerinden biri Konya. Konya’nÄ±n EreÄŸli ilçesinde iddiaya göre Mesut G. idaresindeki otomobil, kavÅŸakta Ertan Dikmen idaresindeki otomobil ile çarpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonrasÄ± her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüler araçlarÄ±ndan inerek tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine uzman çavuÅŸ olduÄŸu öÄŸrenilen Mesut G, Ertan Dikmen’i beylik tabancasÄ±yla kalçasÄ±ndan vurarak yaraladÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±nan Ertan Dikmen’in hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Åžüpheli Mesut G, ise olay yerinde tabanca ile birlikte polise teslim oldu.

4 KÄ°ÅžÄ° AV TÜFEÄžÄ°YLE YARALANDI

EskiÅŸehir’de de akraba olan Birol Ö, Åženol Ö, Åževket Ö. ve Cem Ö, iddiaya göre, husumetli olduklarÄ± kiÅŸilerin evlerine doÄŸru av tüfeÄŸiyle ateÅŸ açtÄ±. Olay sonrasÄ± 4 kiÅŸi, araçlarÄ±na binip kaçarken, bu sÄ±rada evlerinin önünde oturan Eren ile Kamile YeÅŸil ve Burcu ile HakkÄ± Baydurak, çeÅŸitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandÄ±. YaralÄ±lar, kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ekipleri, Birol Ö, Åženol Ö, Åževket Ö. ve Cem Ö’yü gözaltÄ±na aldÄ±.

‘HIZLI GÄ°DÄ°YORSUN’ DEDÄ°, BAÅžINDAN VURULDU

BaÄŸcÄ±lar’da da 4 Haziran’da lüks otomobille sokaktan hÄ±zlÄ± geçtiÄŸi için sürücüyü uyaran 20 yaÅŸÄ±ndaki Mühendislik ÖÄŸrencisi Özkan KamacÄ± baÅŸÄ±ndan vurulmuÅŸtu. 1 ay komada kalan genç dün yaÅŸam mücadelesini kaybetti. YaÅŸanan olayda KÄ±rÄ±kkale Üniversitesi Ä°nÅŸaat MühendisliÄŸi 3. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Özkan KamacÄ± (20) kuzeninin sürücüyle kavga ettiÄŸini görünce babasÄ± ile aÅŸaÄŸÄ±ya inmiÅŸti. Ä°ddiaya göre o esnada sürücü ise, “Belimde silahÄ±m var, sÄ±karÄ±m” diyerek tehditler savurdu. Kaçmak için aracÄ±yla geri manevra yapan sürücü, sokaÄŸÄ±n baÅŸÄ±na geldi. Bu sÄ±rada mahallelinin araca vurmaya devam etmesi üzerine silahÄ±nÄ± çÄ±kartan sürücü, ateÅŸ etti. Olayda KamacÄ±, baÅŸÄ±ndan aÄŸÄ±r bir ÅŸekilde yaralandÄ±. Sürücü ise olay yerinden kaçarak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.

‘DEVLET BUNUN ÖNÜNE GEÇMÄ°YOR’

Konuyla ilgili konuÅŸtuÄŸumuz Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) EÅŸ BaÅŸkanÄ± Öztürk TürdoÄŸan, “Devlet bunu önleyeceÄŸine adeta teÅŸvik ediyor” dedi. “SilahlanmanÄ±n artmasÄ±nÄ±n çok sebebi var” diyen TürkdoÄŸan ÅŸöyle devam ediyor: “Bunlardan birincisi iÅŸin kültürel boyutu. Türkiye uzunca bir süredir bu sorunu çözemedi. Bir ülkede eÄŸer silahlÄ± çatÄ±ÅŸma hali devam ediyorsa, ki bu Kürt sorunundan kaynaklÄ± bir silahlÄ± çatÄ±ÅŸma halidir, silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n artmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸildir. Yine devlet içerisindeki çete yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n faaliyetleri önlenemiyorsa ve sÄ±k sÄ±k da bir ülke darbe teÅŸebbüsüyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yorsa bu vatandaÅŸta da farklÄ± duygularÄ±n geliÅŸmesine neden oluyor. Yani kendini savunma ve koruma içgüdüsünün geliÅŸmesini saÄŸlÄ±yor ve bu onu bireysel silahlanmaya itiyor.”

PARASI OLAN HERKES SÄ°LAH ALABÄ°LÄ°YOR

Ä°ktidarÄ±n bu konuda sorumsuz davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor TürkdoÄŸan: “Siyasal iktidar ise uyguladÄ±ÄŸÄ± politikayla bunu önleyeceÄŸine tam tersine buna hizmet ediyor. Türkiye’de silah ruhsatÄ± almak çok kolay. ParasÄ± olan herkes silah alabiliyor. RuhsatsÄ±z silah bakÄ±mÄ±ndan ise durum çok daha vahim. Çok rahat silah temin ediliyor. Bunun da sorumluluÄŸu tamamen devlete ve Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait. Silah kaçakçÄ±larÄ±yla etkili mücadele etmezseniz piyasadan silah temin etmek çok kolay olur.” TürkdoÄŸan, silah sanayisinin hükümetler üzerinde etkili olduÄŸunu söylerken, bu sanayinin, sert tedbirler alÄ±nmasÄ±nÄ± önlediÄŸinin de altÄ±nÄ± çiziyor.

‘CEZASIZLIK POLÄ°TÄ°KASININ ETKÄ°SÄ° VAR’

TürkdoÄŸan, bütün bu problemlerin en önemlisinin ise cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ± olduÄŸunu ifade ediyor: “Devlet içerisinde devlet adÄ±na güç kullanan devlet görevlilerinin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eylemlerde etkili yargÄ±lamalarÄ±n yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n vatandaÅŸ üzerinde etkisi var. Adaletin olmadÄ±ÄŸÄ± bir ülkede insanlar adaleti kendilerinin saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünür, ya da kendisini savunma refleksi ortaya çÄ±kar.”

TürkdoÄŸan’Ä±n dikkat çektiÄŸi en önemli noktalardan biri de 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda yetkililer tarafÄ±ndan vatandaÅŸlara daÄŸÄ±tÄ±lan silahlar: “Darbe bastÄ±rÄ±ldÄ± ancak bu silahlarÄ±n toplanmasÄ± gerekirken bu yapÄ±lmadÄ±. Ve bu silahlarÄ±n çoÄŸu da kayÄ±p.”

‘TOPLUMSAL BARIÅž OLMADAN SORUN ÇÖZÜLMEZ’

TürkdoÄŸan sorunun çözümüne dair ise ÅŸu tespitleri yapÄ±yor: “Bu sorun bütüncül bir ÅŸekilde ele alÄ±nmalÄ± ve bireysel silahlanmanÄ±n önüne geçecek tedbirler alÄ±nmalÄ±. Bu devletten baÅŸlayacak. Devlet her kesime silah vermeyecek. Silah taÅŸÄ±yan resmi güvenlik görevlisi sayÄ±sÄ± da her geçen gün artÄ±yor, bunun da önüne geçilmesi gerek. Bu sorunun çözülmesi noktasÄ±nda iç barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± önemlidir. Toplumsal barÄ±ÅŸ saÄŸlanmadan Türkiye’de bir silahsÄ±zlanma olgusunun gerçekleÅŸmesini beklemek hayal olur.

Osmaniye Ticaret OdasÄ±'na silahlÄ± saldÄ±rÄ±da baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Ã¶ldÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 15:03

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