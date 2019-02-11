Bakanlıktan savunma: Kaçak mermi alımını engellemek için yaptık

İçişleri Bakanlığının 14 Mart 2018 tarihli genelgesiyle, yurttaşların yıllık mermi alma hakkı, beş kat artırılarak 200’den 1000’e çıkartılmıştı. Milletvekilleri, ilgili genelgeyi Mecliste birçok kez gündeme getirmiş ancak genelgenin gerekçesi bakanlıkça ısrarla açıklanmamıştı.

Sivil Sayfalar Editörü Burak Özgüner “mermi miktarı” konusu ile yayımlanan genelgenin gerekçesini İçişleri Bakanlığına sordu. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, söz konusu genelgenin gerekçesini ‘kaçak ve usulsüz mermi edinimini engellemek’ olarak açıkladı: “Atıcılık sporunu yapan vatandaşlarımızın poligonlarda ve meskün mahal dışında yaptıkları atışlarda 200 adet mermi istihkakının az olmasından dolayı daha fazla mermi edinimi için kaçak yollara ve usulsüz edinime gittikleri görülmektedir. Çalışır durumda olmayan ve ekonomik ömrünü tamamlamış tehlike arz eden bu silahları sırf mermi istihkakı alabilmek için ellerinde bulundurdukları bilinmektedir. Bu gerekçelerle yıllık 200 adet olan mermi istihkakı 1000 adete artırılmıştır. Bu mermi istihkakları tek seferde alınabileceği gibi parça parça da alınabilir.”

SON 4 YILDA, SİLAHLI ŞİDDETTE YÜZDE 69 ARTIŞ YAŞANDI

Bireysel silahlanmaya karşı 1993’ten bu yana mücadele veren Umut Vakfının 2018 raporuna göre son 4 yılda silahlı şiddette yüzde 69 artış yaşandı. Raporda “2018 yılında basına 3 bin 679 olay basına yansımış bulunuyor… Yani sonu yaralama ve öldürmeye varan silahlı şiddette son 4 yılda yüzde 69 artış dikkat çekiyor. Geçen yıl basına yansıyan bu 3 bin 679 olayda insanlar tüfeklerle, tabancalarla, kesici aletlerde ki, birçoğu acımasızca 2 bin 279 kişiyi öldürdü, 3 bin 762 kişiyi de yaraladı.” Umut Vakfı raporunda, “Ağır yaralıların ne kadarının hastanede öldüğünü belirleme şansımız yok” ifadeleri yer alıyordu. Türkiye’de yüzde 85’i ruhsatsız olmak üzere en az 25 milyon silah bulunduğunun belirtildiği Umut Vakfının 2018 raporuna göre, ateşli ve kesici aletlerle işlenen cinayetlerin 1478’inde tüfekler, 1429’unda (100’ün üzerinde beylik silahı olmak üzere) tabancalar, 772’sinde ise kesici aletler kullanıldı. (HABER MERKEZİ)