KadÄ±nlar namlunun ucunda: Her 4 evden 1â€™inde â€˜bireysel silahâ€™ var

Bireysel silahlanma kadÄ±n cinayetlerini de yakÄ±ndan ilgilendiriyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kadÄ±n cinayetlerinin birÃ§oÄŸu kolayca edinilen silahlarla gerÃ§ekleÅŸiyor.

Hilal TOK

Bireysel silahlanma Türkiye’de kontrolsüz biçimde artÄ±ÅŸ gösteriyor. Her yÄ±l ortalama 4500 kiÅŸi bireysel silahlarla öldürülürken, tablonun vahametine dikkat çekme çabalarÄ± karÅŸÄ±lÄ±k bulamÄ±yor. Ne muhalif parti milletvekillerinin verdiÄŸi araÅŸtÄ±rma önergeleri, ne çeÅŸitli kitle örgütlerinin çalÄ±ÅŸmalarÄ±, ne yakÄ±nlarÄ±nÄ± kolayca ulaÅŸÄ±labilen bir silahtan çÄ±kan kurÅŸunla kaybedenlerin çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ± iktidar cephesinde duyuluyor.

Bireysel silahlanma kadÄ±n cinayetlerini de yakÄ±ndan ilgilendiriyor. Çünkü kadÄ±n cinayetlerinin birçoÄŸu kolayca edinilen silahlarla gerçekleÅŸiyor.

Bu sebeple bireysel silahlanmanÄ±n niçin bu kadar artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸini, cezasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n sonuçlarÄ±nÄ±, kadÄ±n cinayetlerine etkisini KadÄ±n Cinayetleri Platformu’ndan Gülsüm Kav, Umut VakfÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akcan ve öldürülen Helin Palandöken’in babasÄ± Nihat Palandöken ile konuÅŸtuk.

FotoÄŸraf: DHA

O DUVARDA ASILI DURUYOR HEP

KadÄ±n Cinayetleri Platformu’ndan Gülsüm Kav, öncelikle ÅŸöyle bir hatÄ±rlatma yapÄ±yor, “Biz raporlar ve istatistikler olmasa bile bireysel silahlanmanÄ±n kadÄ±n cinayetlerine etkisinin en çarpÄ±cÄ± örneÄŸini Helin Palandökenle ile yaÅŸadÄ±k.”

Silah edinmenin kolaylÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor Kav da; “Silaha ulaÅŸmanÄ±n ne kadar kolay olduÄŸunu, kadÄ±nlara doÄŸrudan etki ettiÄŸini, o namlularÄ±n ucunda öncelikle kadÄ±nlarÄ±n olduÄŸunu anladÄ±k. Ä°nternetten sipariÅŸ edilen silahla okulun kapÄ±sÄ±nda Helin’in hayatÄ±nÄ± kaybetme ÅŸekliyle bütün toplum anladÄ± aslÄ±nda. Erkekler için silaha ulaÅŸmak bu kadar kolaylaÅŸmÄ±ÅŸ durumda.”

Türkiye’nin genel iklimiyle silahlanmanÄ±n doÄŸrudan iliÅŸkisi olduÄŸunu aktaran Gülsüm Kav, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tabloyu ÅŸöyle özetliyor: “Normalde kamusal olarak silah bulundurma hakkÄ± olanlardan polis ve asker bile ailede ÅŸiddet uyguluyor ve aslÄ±nda o kiÅŸi ÅŸiddet kullanma eÄŸiliminde ise 6284 sayÄ±lÄ± yasaya göre silahÄ±na el konulmasÄ± gerekiyor. Ancak ÅŸu anda durum öyle deÄŸil. Bütün bir toplumun silahlanmasÄ±na yönelik çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz bir de. Toplumda bu eÄŸilim artÄ±yor. Silaha ulaÅŸmak da kolay olduÄŸu için bunu en çok da kadÄ±nlarda görüyoruz. Son dönemde ekonomik krizi bahane ederek silahÄ± tüm aile üzerinde kullanan erkekler görüyoruz. Kamusal görevlerde ise tuhaf olgular yaÅŸamaya baÅŸladÄ±k. Daha geçen gün Pendik’te bir adam niÅŸanlÄ±sÄ±nÄ± rehin aldÄ±. Yine bundan biraz zaman önce de Türkiye’nin gündeminin yoÄŸun olmasÄ±ndan dolayÄ± yeterince gündeme gelemeyen bir olay olan polisin sevgilisini gözaltÄ±na alarak evlenme teklifi ettiÄŸini ve bu olayÄ±n hoÅŸ bir ÅŸeymiÅŸ gibi yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Bu duruma geldik! Bütün bunlar çok tehlikeli. Raporlara ve verilere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda silahla öldürme oranlarÄ±nÄ±n sürekli arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve faillerin giderek artan oranda bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da görüyoruz.”

SÄ°YASETTEN DÄ°ZÄ°LERE... SÄ°LAHLANMA ÖZENDÄ°RÄ°LÄ°YOR

Silaha ulaÅŸmanÄ±n zor olmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Kav, ruhsat meselesinin de bu riskler göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerektiÄŸini söylüyor. “Türkiye’de 4 evden birinde silah var. Bunun anlamÄ± kadÄ±nlarÄ±n canÄ± Allah’a emanet demek. Bu 2 kadÄ±ndan 1’i tehlikede yaÅŸÄ±yor demek” diyerek kadÄ±nlarÄ±n nasÄ±l bir tehlike ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna iÅŸaret ediyor. ErkeÄŸin silahÄ± bir güç göstergesi olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kav, bunun çeÅŸitli biçimlerde kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor: “Silah kadÄ±nÄ±n kendi kararlarÄ±nÄ± almasÄ± ve itiraz etmesine karÅŸÄ± bir tehdit olarak duvarda asÄ±lÄ± olarak duruyor hep. Daha da vahimi artÄ±k kullanÄ±lÄ±yor olmasÄ±. Bunu Türkiye’nin son dönemindeki gidiÅŸatÄ±yla iliÅŸkilendiriyorum. Åžiddetin çok arttÄ±ÄŸÄ± ve silahlanmanÄ±n özendirildiÄŸi durumu sadece siyasetçiler yapmÄ±yor. Maalesef hayatÄ±mÄ±zÄ± çevreleyen her yerde estetize edildiÄŸini görüyoruz. BaÅŸta televizyon dizileri ve filmler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla olmak üzere. Hatta bazen muhaliflerin bile bayÄ±larak izlediÄŸi bir dizi olan Çukur’da mesela 50 tane erkeÄŸin diÄŸer 100 tane erkeÄŸe silah dayadÄ±ÄŸÄ± sahneler normal deÄŸil. Ya da tarihi dizilerdeki ÅŸiddet oranÄ±... Orada da sadece modern silahlarla deÄŸil kÄ±lÄ±çla kadÄ±n cinayetleri iÅŸleniyor. Bunu kadÄ±nÄ± sindirme, ezme, susturma biçimi olarak kullanÄ±yor. Bu en sonda kadÄ±nÄ±n hayatÄ±na son verme haline bürünüyor.”

FotoÄŸraf: MA

SÄ°LAHLANMA ÇAÄžRISI SON BULMALI

Gülsüm Kav, acilen yapÄ±lmasÄ± gerekenleri ise ÅŸöyle sÄ±ralÄ±yor: “RuhsatsÄ±z silahlarÄ±n tümünün derhal toplatÄ±lmasÄ± gerekiliyor. Kamunun dÄ±ÅŸÄ±nda da silahla hiç iÅŸi olmayan sivil halka da silahlanma çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n durmasÄ± gerek. Bunun özendirildiÄŸi bütün yapÄ±mlara sÄ±nÄ±rlama getirilmeli. RuhsatsÄ±z silah alÄ±mÄ±nÄ±n zorlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. KiÅŸilerin saÄŸlÄ±k raporuna bakÄ±lmasÄ±, ÅŸiddet geçmiÅŸlerinin araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve ruhsatlandÄ±rÄ±lmadan hiçbir silahÄ±n satÄ±lmamasÄ± gerekiyor. Silahla iÅŸi olan kamu görevlilerinin de böyle ÅŸiddet eÄŸilimi olduÄŸu durumlarda derhal silahÄ±na el koyulmasÄ± gerekiyor.”

EN UFAK ANLAÅžMAZLIKTA HEMEN ORTAYA ÇIKIYOR

Bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± ülke genelinde kampanyalar ve çalÄ±ÅŸmalar yürüten, basÄ±ndan derledikleri raporlarla bireysel silahlanma rakamlarÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸan Umut VakfÄ±, her fÄ±rsatta cezasÄ±zlÄ±ÄŸa ve önleyici tedbirlerin alÄ±nmasÄ±na dikkat çekiyor.

VakfÄ±n Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akcan, her dört evden birinde silah olduÄŸuna dikkat çekerken, bu silahlarÄ±n en ufak bir tartÄ±ÅŸmada bile kolayca kullanÄ±labildiÄŸine dikkat çekiyor. “CaydÄ±rÄ±cÄ± unsurlar yok. SilahÄ±n ruhsatlÄ± veya ruhsatsÄ±z olmasÄ± belirleyici deÄŸil. Ä°nsanlar silaha ‘o an’ kolayca ulaÅŸabiliyor. Kavgada, trafikte, evde, özellikle kadÄ±n cinayetlerinde, kÄ±skançlÄ±kta, alacak verecek meselesinde hemen ortaya çÄ±kÄ±yor bu silahlar” diyen Akcan, bireysel silahlanmanÄ±n sosyal bir problem olduÄŸunu ifade ediyor.

YÜZDE 20’SÄ° KADIN CÄ°NAYETLERÄ°NDE KULLANILIYOR

Akcan, silah sahibi olan kiÅŸilerin potansiyel olarak cinayet iÅŸlemeye meyilli olduÄŸunu belirtiyor: “Silah baÅŸka bir iÅŸe yaramaz. Silah mutlaka iÅŸler. Cinayet, yaralama, intihar, kaybolma gibi problemler ortaya çÄ±kar. Bütün dünyada bu böyledir.”

Bireysel silahlanmanÄ±n kadÄ±n cinayetlerine etkisi olduÄŸunu vurgulayan Akcan, “Biz her yÄ±l gazetelerde silahla iÅŸlenen cinayet haberlerini tarÄ±yoruz. YaklaÅŸÄ±k bir yÄ±lda 2 bin 500’e yakÄ±n haber tarÄ±yoruz. BunlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k bin 700’üne yakÄ±nÄ± cinayet ve ölüm haberi. Bu suçlarÄ±n çoÄŸu silahla iÅŸleniyor ve bu silahlarÄ±n yüzde 20’si kadÄ±n cinayetlerinde kullanÄ±lÄ±yor” bilgisini veriyor.

EN ÇOK ÖLÜM MAGANDA KURÅžUNUYLA

Ayhan Akcan, bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± bazÄ± çözüm noktalarÄ± da öneriyor. Öncelikle maganda kurÅŸunlarÄ±nÄ±n yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, düÄŸünlerde silahlarÄ±n nasÄ±l bir eÄŸlence unsuruna dönüÅŸtüÄŸünü ve buna karÅŸÄ± hiçbir caydÄ±rÄ±cÄ± tutum alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ölümlerin en çok da yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu maganda kurÅŸunlarÄ±yla gerçekleÅŸtiÄŸini anlatÄ±yor: “Ä°nsanlar dolaylÄ± ya da doÄŸrudan kolayca ulaÅŸÄ±yor silahlara. Maganda kurÅŸunuyla birçok ölüm gerçekleÅŸiyor. Buralarda önleyici tedbirler alÄ±nmasÄ± lazÄ±m. ÖrneÄŸin düÄŸün timi kurulabilir, sonuçta açÄ±k hava alanlarÄ±nda toplantÄ± yapmak isteyenler kolluk kuvvetlerinden izin alÄ±yor. Kamuoyu spotu yapÄ±labilir. Bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± ihbar hattÄ± yapÄ±labilir. AçÄ±k hava alanlarÄ±nda silah kullanÄ±lmamasÄ± için böyle adÄ±mlar atÄ±labilir. Türk Ceza Kanununa göre havaya ateÅŸ etmek 3 aydan 1 buçuk yÄ±la kadar ceza gerektiriyor. Ama uygulanmÄ±yor. Sadece bunlar yapÄ±lsa bile meydana gelen olaylarda daralmalar ve azalmalar olur.”

NÄ°HAÄ° OLAN KÄ°MSENÄ°N SÄ°LAHLA Ä°ÅžÄ°NÄ°N OLMAMASI

Türkiye’de silah ruhsatÄ± almak için 21 yaÅŸÄ±nda olmak gerekiyor. Ruhsatlar 5 yÄ±l için veriliyor. Akcan, bu 5 yÄ±llÄ±k sürenin 2 yÄ±la indirilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyor. Silah alÄ±mÄ±nda referans sistemi öneren Akcan, ÅŸöyle devam ediyor: “Erkek silah almak istediÄŸinde en azÄ±ndan eÅŸinden referans alÄ±nsÄ±n. Ä°ÅŸ yerinin avukatÄ±ndan referans alÄ±nsÄ±n. SilahÄ± alan kiÅŸi evli mi deÄŸil mi, beyan ettiÄŸi bilgiler doÄŸru mu? Cinayet iÅŸleme potansiyeli yoktur denilebilir mi, davalarÄ±nÄ± takip eden avukatlardan da referans alÄ±nabilir mesela. BaÅŸvurulduÄŸunda hemen verilmesin. 15 gün ya da 45 günlük bir bekletme süresi getirilsin. Silah sayÄ±sÄ± kÄ±sÄ±tlamasÄ± yapÄ±lsÄ±n ve silah ruhsatÄ± alÄ±mÄ± öncesi mutlaka eÄŸitim yapÄ±lsÄ±n. Evde denetim ve zorunlu ihbar sistemi getirilsin. Yasalarda silahÄ± yok etme sistemine yönelik kanun yok. Bu, büyük artÄ±ÅŸÄ±n önüne geçilebilir. Ama nihai olan polis ve jandarma dÄ±ÅŸÄ±nda, özellikle büyük metropollerde kimsenin silahla iÅŸinin olmamasÄ±.”

‘CAYDIRICI ÖNLEMLER OLMADIÄžI Ä°ÇÄ°N BU ACILAR YAÅžANIYOR’

17 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Helin Palandöken okul çÄ±kÄ±ÅŸÄ± internet üzerinden sipariÅŸ edilen bir silahla öldürüldü Nihat Palandöken’in. O günden beri ‘BaÅŸka Helinler ölmesin’ çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineleyen Palandöken, bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± imza kampanyasÄ± yürütüyor.

Nihat Palandöken, böyle bir kampanya baÅŸlatma gerekçelerini ise ÅŸöyle dile getiriyor: “Her ilde kaçak silahlar var. Ä°nternet üzerinden silah satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor. Bu çok büyük bir tehlike. Eve peynir ekmek gibi silah giriyor. Devletin buna bir önlem almasÄ± gerekiyor. Bir önlem olmadÄ±ÄŸÄ± için silah daha kolay evin içine giriyor. Silah satÄ±mÄ± bu kadar kolay olmasa insanlar koca, sevgili, eÅŸ, çocuk katili olmaz. Maalesef bizim ülkemizde var olan erkek egemenliÄŸinden dolayÄ± kendimizi güçlü ve cesaretli hissediyoruz, özellikle silahÄ±mÄ±z olunca. Ama ocaÄŸÄ±mÄ±za incir aÄŸacÄ± dikiyoruz silah taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman. Bu nedenle böyle bir kampanya baÅŸlattÄ±k. Meclisten bu konuyla ilgili yasa çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyoruz. CaydÄ±rÄ±cÄ± cezalar olsun ki kimse bu acÄ±larÄ± yaÅŸamasÄ±n. Sivil toplum örgütleri, kadÄ±n örgütleri kampanyamÄ±za destek veriyor. Kimse bireysel silahlanmayÄ± istemiyor.”

BÄ°REYSEL SÄ°LAHLANMA BÄ°LANÇOSU!

- Her yÄ±l ortalama 4500 kiÅŸi bireysel silahlarla ölüyor.

- Bireysel silahlarÄ±n yüzde 90’Ä± ruhsatsÄ±z.

- Son 5 yÄ±lda 108 çocuk bireysel silahlanma sonucu öldü

- Ülkemizde ruhsatlÄ± silah sayÄ±sÄ±nÄ±n 2,5 milyon, bireysel silahlanma rakamÄ±nÄ±n ise 20 milyon civarÄ±nda olduÄŸu tahmin ediliyor.

- 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n 22 Eylül’üne kadar iÅŸlenen bireysel suçlarda ateÅŸli silahlarÄ±n kullanÄ±mÄ± 2016 yÄ±lÄ±na göre yüzde 3 arttÄ±. Oran yüzde 79,76.

- 2017 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan 3.494 bireysel silahlÄ± olayda, 2187 kiÅŸi öldürülürken birçoÄŸu aÄŸÄ±r 3.529 kiÅŸi de yaralandÄ±.

- Umut VakfÄ±’nÄ±n Kurban BayramÄ± tatilinin olduÄŸu 21-26 AÄŸustos 2018 tarihleri arasÄ±nda basÄ±na yansÄ±yan silahlÄ± olaylardan derlediÄŸi bilgilere göre 68 silahlÄ± olayda 46 kiÅŸi öldürüldü, 84 kiÅŸi de yaralandÄ±. YaralÄ± 84 kiÅŸiden 3’ü çocuktu.

- Son 10 yÄ±lÄ±n suç istatistiklerine göre ruhsatlÄ± ateÅŸli silahlarla iÅŸlenen tüm suçlarÄ±n sayÄ±sÄ± 25 bin 547 iken, ruhsatsÄ±z silahla iÅŸlenen suç sayÄ±sÄ± 159 bin 123.

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±lar bitmiyor, bireysel silahlanma adeta teÅŸvik ediliyor

www.evrensel.net