Manisa’da 13 yaşındaki çocuk evdeki tabancayla oynarken ablasını vurdu
Manisa Yunusemre’de 13 yaşındaki H.F.K. babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada, kazayla ablasını boynundan vurarak ağır yaraladı.
Fotoğraf: DHA
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 13 yaşındaki çocuk evde bulduğu tabancayla oynarken kazayla ablasını vurdu. İddiaya göre, orta okul öğrencisi H.F.K. adlı çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken silahın kazayla ateş alması sonucu ablası 15 yaşındaki F. K’yi boynundan vurdu.
Silah sesinin duyulması üzerine baba Erkan K. ve anne Sultan K, çocuklarının yanına gitti.
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Firdevs K.'ye isabet eden merminin boynundan girip çıktığını tespit etti. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Firdevs K, Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Baba Erkan K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Manisa/DHA)
Silahlı saldırılar bitmiyor, bireysel silahlanma adeta teşvik ediliyor
‘Enflasyonla mücadele’ dediler, mermi fiyatında indirim yaptılar
Fişek fiyatındaki indirime tepki: Ölümleri daha ucuza mal edecekler