11 Mart 2019 13:55

Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz

Taksim Dayanışması, Gezi iddianamesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Direnişin taleplerine ve değerlerine sahip çıkacaklarının mesajı verildi.

Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Taksim Dayanışması, 657 sayfalık Gezi iddianamesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya katılan kurum temsilcileri, hükümet ve yargı eliyle kirletilmeye çalışılan Gezi Direnişi’nin, taleplerine ve değerlerine sahip çıkacaklarının mesajını verdi.

    “Karanlık gider Gezi kalır” pankartının açıldığı basın açıklamasına, Taksim Dayanışması bileşenlerinin yanı sıra HDP Milletvekili Hüda Kaya, Oya Ersoy ve Musa Piroğlu, CHP Milletvekili Ali Şeker ve Sezgin Tanrıkulu, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, Antikapitalist Müslümanlar’dan İhsan Eliaçık, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, Barış İçin Akademisyenler de katıldı.

    Taksim Dayanışması adına hazırlanan ortak basın metnini Mücella Yapıcı okudu. Gezi’nin bu toprakların eşitlik ve adalet umudu olduğunu vurgulayan Yapıcı, Gezi Direnişi'nin, hukuka ve gerçeğe aykırı bir şekilde karalanmaya, temel hak talepleri suç unsuru gibi gösterilmeye, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği çarpıtılmaya çalışıldığını kaydetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçtiğimiz hafta kabul edilen iddianameye ilişkin açıklamalarda bulunan Yapıcı, “Hiçbir somut delile dayanmayan, tamamen komplo teorilerinden ilhamla yazılmış akıl dışı bir iddianameyle Gezi’nin tarihi yeniden yazılmak isteniyor. Çaresizce iddia ettiğiniz gibi içeriden veya dışarıdan bir şefi, reisi, yönlendiricisi, talimat vereni, tepe örgütü, finansörü yoktur! Gezi Direnişi’ni suçla, terörle, darbeyle, kalkışmayla anılan bir eyleme dönüştürmenize asla izin vermeyeceğiz.” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    "GEZİ’NİN GERÇEK SANIKLARI İDDİANAMEDE MAĞDUR SIFATIYLA YER ALIYOR"

    Yapıcı, 16 kişinin ağırlaştırılmış müebbet ve bir dizi ek ceza istemiyle yargılanacak olmalarını, "Yargı erkinin siyasal iktidarın bekasını korumakla görevli bir birime dönüştüğünü gösteren son örnek” olarak değerlendirdi. Yapıcı, “Gezi sürecine dair asıl hesap vermesi gerekenler, bu iddianamede davacı ve mağdur sıfatlarıyla yer almaktadırlar. Onlarca arkadaşımızın ölümüne, onlarcasının gözlerini kaybetmesine, binlercesinin yaralanmasına sebep olan akıl almaz polis şiddetinin emirlerini verenler, bu şiddeti uygulayanları koruyup kollayanlardır Gezi’nin gerçek sanıkları. Kendi yurttaşlarının yurdun dört bir yanından barışçıl eylemlerle haykırdıkları haklı ve meşru taleplerine kulak vermek yerine; devletin adalet mekanizmasını, bu demokratik talepleri bastırmak ve toplumun bir kesiminden düşman yaratmak için kullanmak isteyenlerdir Gezi’nin gerçek sanıkları.” diye konuştu.

    "ADALET MEKANİZMASININ İTİBARINI YERLE BİR ETTİ"

    Yapıcı, hazırlanan iddianamenin, asgari hukuk normlarını gözetmeden “anlaşılmıştır”, “değerlendirilmiştir”, “kıymetlendirilmiştir” gibi ifadelerle hiç bir somut delil ortaya koyamadığını kaydetti: “Bu iddianameyi yazanların, özel hayatların ifşasından başka hiçbir hukuki iddiaya dayanak oluşturmayan telefon tapelerini sayfalarca peş peşe dizmelerinden, hukuk dışı bazı amaçlara hizmet etmeyi amaçladıkları ‘anlaşılmaktadır’. Asıl üzücü olan ise, içerdiği tamamen dayanaksız, hayal ürünü iddialarla tam bir hukuk garabeti olan bu sözde iddianamenin, toplum nezdinde zaten güvenilirliğini kaybetmiğ olan adalet mekanizmasının itibarını bir kere daha yerle bir etmesi. Bu akıl ve hukuk dışı iddianame derhal geri çekilmeli, iddianamede görüldüşü üzere somut hiçbir delil olmadığı halde kurgu ithamlarla tutuklu yargılanan Mehmet Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu derhal serbest bırakılmalıdır.”

    "TALEPLERİMİZİN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Yapıcı, 16 kişi nezdinde, Türkiye’nin 80 kentinde Gezi’ye katılarak anayasal haklarını kullanan, demokrasiye güç vermiş milyonlarca yurttaşın yargılanmak istediğini belirterek, “Milyonları da yargılasanız, bu gerçeği yok edemeyeceksiniz. Gezi Direnişi’ni suçla, terörle, darbeyle, kalkışmayla anılan bir eyleme dönüştürmenize asla izin vermeyeceğiz. Biz Taksim Dayanışması olarak; 2012 yılının Şubat ayında ilk toplantımızı yaptığımız andaki taleplerimizin de, Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesildiği ve çadırlarımızın yakıldığı günlerdeki tepkimizin de, gencecik çocuklarımıza kıyan polis şiddetinden hesap soran tutumumuzun da, parklarda, meydanlarda, sokaklarda özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam talep eden milyonların taleplerinin de kararlılıkla arkasında durmaya devam edeceğiz.” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    "AKP HUKUKU, MUHALEFETİ SUSTURMAK İÇİN KULLANIYOR"

    TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, iddianamenin ‘FETÖ’ üyeliği ile suçlanan savcı Muammer Akkaş tarafından 2014’te hazırlanan iddianame ile aynı olduğunu ifade etti. Koramaz, “Gezi’yi FETÖ’ye bağlıyorlardı şimdi FETÖ’cülerin iddianamesiyle arkadaşlarımızı yargılıyorlar. Aynı suçlama ve iddianame ile iki kez yargılama yapılamaz. Bu hukuka aykırıdır. AKP, hukuku toplumsal muhalefeti susturmanın aracı olarak kullanıyor. Bu dava da onun aracıdır. Gezi bu ülkenin başına gelmiş en iyi şeydir. Kirletilmesine izin vermeyeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar korkmayacak, eşit, özgür ve demokratik Türkiye için mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

    "İKTİDAR ALGI YÖNETİYOR"

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şu ifadeleri kullandı: “Gezi bize yaşatılmak istenen Türkiye’ye ilk büyük isyanımızdı, bir kişinin ağzından çıkan sözün kanun sayılmasına ilk büyük itirazdı. Gezi asla yenilmeyecek kadar kadındır, dünya düşlerimizin resmini yapacak kadar gençtir. Hayal ürünü iddianame ile bunun yeniden gündemleştirilme nedeni, siyasi iktidarın yönetemediği ülkede bu tür iddialarla toplumun algısını yönetmeye çalışmasıdır. Geziye sahip çıkıp demokrasiyi kendi ellerimizle kuracağız.”

    "GEZİ'NİN IŞIĞI SÖNMEYECEK'

    KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Gezi’nin yeniden hedef alınmasını şu sözlerle açıkladı: “Kutuplaştırıcı siyaset izleyen iktidar, karşıtı gördüğü düşüncelere saldırdı. Gezi o yüzden hedef alındı. Kendiliğinden bir hareketi iktidar aklıyla bir yerlere bağlamak ancak böyle bir iktidarın aklı olabilirdi. Gezi’nin taleplerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gezi’nin ışığı hiçbir zaman sönmeyecek.” TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman da, hekimler olarak yargılananların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

    "KABATAŞ'TAN EZAN YALANINA KADIN DÜŞMANLIĞI"

    Daha sonra söz alan HDP Milletvekili Hüda Kaya, çocuklarının ve torunlarının Gezi Direnişi boyunca parktaki çadırlarda olduğunu anlattı. kendisini de İslami kesimden muhalif ve feminist kadınlarla duvarlardaki cinsiyetçi ve eril küfürleri silmek için yürüyen kadınlar arasında olduğunu belirten Kaya, “Dönemin başbakanının annesiyle ilgili cinsiyetçi eril küfürleri silenler arasında biz de vardık. Kadın düşmanlığında sınır tanımayan bir zihniyet ile karşı karşıyayız. Dün Kabataş’ta ‘başörtülü bacıma saldırdılar’ yalanlarından ezana saldırdılar yalanlarına geldik. Bu iddialarını ispat edemeyecekler. Gezi’nin ruhu var oldukça biz de var olmaya devam edeceğiz. Gezi’de olmak suçsa hepimiz gezideydik.” dedi.

    "ERDOĞAN’IN ASKERİ OLMAYIN"

    Sanatçılar Girişimi adına konuşan Ataol Behramoğlu ise, iktidarın Türkiye’yi iç savaşa sürüklemeye çalıştığını ifade etti. Behramoğlu, Gezi’nin değerlerine sahip çıkacaklarını ve yargılananların yanında olacaklarını belirterek, “Yargıçlara seslenmek istiyorum, Erdoğan’ın askerleri olmayın. Türkiye Cumhuriyeti’nin, aydınlanmanın, hukukun yargıçları olun.” (İstanbul/EVRENSEL)

    Gezi Şehit ve Gazileri Platformu: Hepimiz Gezi'deydik

    Gezi Şehit ve Gazileri Platformu: Hepimiz Gezi'deydik

    Gezi Parkı davası: İddianamenin ana fikri Gezi'yi karalamak

    Gezi Parkı davası: İddianamenin ana fikri Gezi'yi karalamak

    Balıkesir Edremit’te 'Gezi' davası: 4 kişiye hapis cezası verildi

    Balıkesir Edremit’te 'Gezi' davası: 4 kişiye hapis cezası verildi

    Gezi iddianamesi: 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Gezi iddianamesi: 16 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Kırklareli’deki Gezi davasında hapis cezası

    Kırklareli’deki Gezi davasında hapis cezası

    Gezi'ye 1 haftada 6 ayrı dava açıldı

    Gezi'ye 1 haftada 6 ayrı dava açıldı

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Oluç: Seçim usulsüzlükleri HDP dışındaki partilerin de sorunu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Soylu, ‘yeni dönem’in partizan-militan bakan tipinin temsilcisidir

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Multi-Versus

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yerel yönetimler ve mülteciler - 1

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    "Başakşehir şampiyon" mu?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Baskı ve dayanışma

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Umutsuz olmak da neyin nesi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık

    Bahçeli: 8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler.

    GÜNCELLENDİ
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması

    8 Mart gece yürüyüşünde Taksim'de protesto edilen neydi, iktidara yakın medya olayı nasıl çarpıttı, Erdoğan bunu nasıl kullandı?

    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Sarayköy'de semt pazarı, kahve ve evleri ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti

    Etiyopya Havayollarının Addis Ababa'dan Nairobi'ye uçan ve 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Kazada kurtulan olmadığı açıklandı.

    Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz
    Taksim Dayanışması: Gezi'nin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz

    Taksim Dayanışması, Gezi iddianamesine ilişkin basın açıklaması düzenledi. Direnişin taleplerine ve değerlerine sahip çıkacaklarının mesajı verildi.

    "Kira yardımlarınız yapıldı" diyerek Erdoğan'ın mitingine çağırdılar
    "Kira yardımlarınız yapıldı" diyerek Erdoğan'ın mitingine çağırdılar

    Diyarbakır Sur'daki evleri yıkılan ve kira yardımları verilmeyen aileler, "Paralarınız yatırıldı" diye kandırılarak Erdoğan'ın mitingine çağırıldı.

    Oluç: Seçim usulsüzlükleri HDP dışındaki partilerin de sorunu
    Oluç: Seçim usulsüzlükleri HDP dışındaki partilerin de sorunu

    HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, yerel seçimler öncesi Bölge illerindeki sandık taşımalara dikkat çekti, "Bu, HDP dışındaki partilerin de sorunudur" dedi.

    İmamoğlu, İstanbul'daki "Kent Yoksulluğu" için çözümlerini aktardı
    İmamoğlu, İstanbul'daki "Kent Yoksulluğu" için çözümlerini aktardı

    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yoksullukla mücadeleyle ilgili çözümlerini basın toplantısıyla açıkladı.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Millet Bahçesine dev horoz heykeli diktiler, Guinness'e başvuracaklar
    Millet Bahçesine dev horoz heykeli diktiler, Guinness'e başvuracaklar
    Enes Kanter'e dair siyasi tartışmalar ABD'nin ödüllü haber programında
    Enes Kanter'e dair siyasi tartışmalar ABD'nin ödüllü haber programında
    Hollanda’da iklim yürüyüşü: Tekellere karşı önlem alın
    Hollanda’da iklim yürüyüşü: Tekellere karşı önlem alın

    Amsterdam’da “Adil bir iklim politikası” talebiyle yapılan eylemde, çevreyi kirleten tekellere karşı önlem alınması talep edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye, sıfır gümrük vergisiyle 200 bin ton patates ithal edecek
    Türkiye, sıfır gümrük vergisiyle 200 bin ton patates ithal edecek

    200 bin ton patatesin gümrük vergisi uygulanmadan ithal edilmesine karar verildi. Tanrıkulu, uygulamayı TBMM gündemine taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında anılıyor

    Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin gaz bombasıyla vurulduktan sonra 269 gün yaşam mücadelesi veren Berkin Elvan, ölümünün 5. yılında anılıyor.

    Şoföre, "Erdoğan'ın fotoğrafı olan gazeteyi merdivene serdi" suçlaması
    Şoföre, "Erdoğan'ın fotoğrafı olan gazeteyi merdivene serdi" suçlaması

    Ankara'da otobüs şoförüne ilginç "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlaması: Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan gazeteyi merdivene serdi.

    GÜNCELLENDİ
    TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde % 3 daraldı
    TÜİK açıkladı: Türkiye ekonomisi, 2018'in son çeyreğinde % 3 daraldı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2018'in son çeyreğinde % 3 daraldı. 2018'deki toplam büyüme oranı ise % 2,6 oldu.

    31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu
    31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

    Yerel seçimler için partilerin oy pusulasındaki yerinin belirlenmesinin ardından oy pusulalarının şekli de belli oldu.

    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçileri bölmek isteyenlere karşı durmalıyız
    Tuzla adayı Ali Doğan: İşçileri bölmek isteyenlere karşı durmalıyız

    Tuzla Belediye Meclis Üyeliği Bağımsız Adayı Ali Doğan, Bingöl Çalıkağıl, Cunder ve Vartolular Derneğinin etkinliklerine katıldı.

    Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması başladı
    Figen Yüksekdağ’ın tutuklu yargılandığı davanın duruşması başladı

    HDP'li Figen Yüksekdağ'ın tutuklu yargılandığı ve hakkında hazırlanan 7 ayrı fezlekenin birleştirilmesiyle oluşturulan davanın duruşması başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Taliban Lideri Molla Ömer, ABD’nin burnunun dibindeymiş!
    Taliban Lideri Molla Ömer, ABD’nin burnunun dibindeymiş!

    ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Taliban Lideri Molla Ömer, yıllar boyunca ABD üssüne 5 km uzaklıkta yaşamış!

    Benzin fiyatına 15 kuruş zam geliyor
    Benzin fiyatına 15 kuruş zam geliyor

    Benzine 15 kuruş zam geliyor. Artışın, bu gece pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.

    GÜNCELLENDİ
    Rusya-TSK devriyesinden bir gün sonra İdlib havadan vuruldu
    Rusya-TSK devriyesinden bir gün sonra İdlib havadan vuruldu

    Suriye'de TSK-Rusya ortak devriyesinin başlamasından bir gün sonra İdlib savaş uçaklarıyla vuruldu. Rusya, "Biz vurmadık" dedi.

    Venezuela'ya giden yardım kamyonlarını Maduro yaktırmamış
    Venezuela'ya giden yardım kamyonlarını Maduro yaktırmamış

    New York Times, geçen ay Venezuella'ya sokulmaya çalışılırken yanan yardım konvoylarını Maduro'ya bağlı kuvvetlerin yakmadığını yazdı.

    2019 Hindistan seçimleri: En büyük seçime dair bilinmesi gerekenler
    2019 Hindistan seçimleri: En büyük seçime dair bilinmesi gerekenler

    Hindistan'da seçim süreci ilan edildi. 900 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu "En büyük seçim"e dair önemli notları derledik.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Mart 2019 Pazartesi
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 11 Mart 2019 Pazartesi

    İktidarın "ezan ve bayrak düşmanlığı" provokasyonu, yerel seçim gündemi, ekonomi verileri ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Rektör İbiş'in Yiğiter'e karşı çıkardığı özel yönetmelik iptal edildi
    Rektör İbiş'in Yiğiter'e karşı çıkardığı özel yönetmelik iptal edildi

    Cenk Yiğiter'in KHK ile ihraç edildiği Ankara Üniversitesine öğrenci olarak dönmesini engellemek için yapılan yönetmelik değişikliği iptal edildi.

    İZSU işçisi: Mücadeleyi yükseltmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz!
    İZSU işçisi: Mücadeleyi yükseltmek için güçlerimizi birleştirmeliyiz!

    İZSU işçisi Bayram Keskin, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZENERJİ'deki TİS sürecini yazdı.