Balıkesir Edremit’te 'Gezi' davası: 4 kişiye hapis cezası verildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 2013 yılında yapılan Gezi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 4 kişiye ceza verildi.

Edremit Gezi davasında daha önce yargılanarak beraat eden 24 kişiden 4’ünün dosyası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Bu karar üzerine yeniden yargılanan Edremit Eğitim Sen temsilcisi Ali Tükengün, Eğitim Sen Örgütlenme Sekreteri Kemal Yadırgı ve CHP Edremit Gençlik kolları Eski Başkanı Çağdaş Alkan ile Zekiye Buket Gürses hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme 4 kişi için de hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Aynı gün görülen Ankara Gar katliamı davası ve Cumhurbaşkanına hakaret davası ise 7 Mayıs tarihine ertelendi. (Balıkesir/EVRENSEL)