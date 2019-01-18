Kırklareli’deki Gezi davasında hapis cezası

İstanbul Tamsim’de başlayıp tüm ülkeye yayılan Gezi direnişiyle ilgili Kırklareli’de açılan davada o dönem Eğitim Sen Kırklareli Şube Başkanı olan Seyfi Meriç’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hapis kararını eleştiren Meriç, “Kırklareli’de yapılan kitlesel eylemler Gezi Parkı’nda polis şiddetine karşı halkın kendiliğinden gelişen tepkisidir. Bu eylemleri düzenleyen ve yöneten olmadığı gibi herhangi bir olay, çevreye verilen zarar, polis ihtarı, polise karşı direniş de söz konusu değildir. O tarihlerde yapılan barışçıl eylemler dahi birilerini rahatsız etmiş ki 5,5 yıl sonra bir günah keçisi aranmıştır. Asıl amacın halka korku salmak olduğuna inanıyorum. Anayasa Mahkemesi ve AİHM nezdinde yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.

Mahkemenin verdiği kararla ilgili konuşan Eğitim Sen Kırklareli Şube Başkanı Ramazan Özenç ise, “Seyfi Meriç’in şahsında Kırklareli’deki tüm emek ve demokrasi bileşenleri baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. Seyfi Meriç’i yalnız bırakmayacağımız gibi emek ve demokrasi mücadelesine de kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Gezi direnişi kapsamında Kırklareli’de 17 gün boyunca eylemler yapılmış ve halkın kitlesel katılımıyla sokak eylemleri yapılmıştı. Eylemler sonucunda toplam bin 385 kişi hakkında ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten her gün için ayrı ayrı dava açılmıştı. Yargılamalar sonucu sanıkların tümü beraat ederken; Yargıtay’a gönderilen dosyalar üzerinde yapılan incelemeden sonra dönemin Eğitim Sen Kırklareli Şube Başkanı Seyfi Meriç’in dosyası cezalandırılması istemiyle diğerlerinden ayrılmıştı. (Kırklareli/EVRENSEL)