Gezi'ye 1 haftada 6 ayrÄ± dava aÃ§Ä±ldÄ±

Yeniden raflardan indirilen Gezi soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n Ankara ayaÄŸÄ±nda Â kasÄ±m ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda 120 kiÅŸi hakkÄ±nda 6 ayrÄ± dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Yeniden raflardan indirilen Gezi soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n Ankara ayaÄŸÄ±nda kasÄ±m ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda 120 kiÅŸi hakkÄ±nda 6 ayrÄ± dava açtÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± SoruÅŸturma Bürosu, kasÄ±m ayÄ±nÄ±n son haftasÄ±nda kentteki Gezi olaylarÄ±yla ilgili 120 ÅŸüpheli için altÄ± ayrÄ± dava açtÄ±.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; 63 ÅŸüpheli hakkÄ±nda düzenlenen son iddianamede ÅŸüphelilere ‘kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yürüyüÅŸlere silahsÄ±z katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmama’, ‘görevi yaptÄ±rmamak için direnme’ suçlamalarÄ± yöneltildi.

Ä°ddianamede suçlama tarihi 2 Haziran 2013 olarak yer aldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 600 kiÅŸi hakkÄ±nda Gezi soruÅŸturmasÄ±nÄ±n ise devam ettiÄŸi bildirildi.

Ä°STANBUL’DA DA VAR

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nca yürütülen Gezi ParkÄ± eylemleri soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda da tutuklu iÅŸ insanÄ± Osman Kavala ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± öne sürülen kiÅŸilere 16 KasÄ±m’da operasyon yapÄ±lmÄ±ÅŸ, YiÄŸit AksakoÄŸlu tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. GeniÅŸletilen soruÅŸturma kapsamÄ±nda Taksim DayanÄ±ÅŸmasÄ±’ndan avukat Can Atalay, TMMOB Åžehir PlancÄ±larÄ± OdasÄ± Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Tayfun Kahraman ve Mimarlar OdasÄ± Ä°stanbul Büyükkent Åžubesi yöneticilerinden yüksek mimar Mücella YapÄ±cÄ± da ifadeye çaÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 12:33

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