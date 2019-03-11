Rektör İbiş'in Yiğiter'e karşı çıkardığı özel yönetmelik iptal edildi

Ankara 18. İdare Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisiyken "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış çağrısı yapan bildiriye imza attığı gerekçesiyle ihraç edilen Cenk Yiğiter’in sınavını kazandığı İletişim Fakültesi’ne kayıt yaptırmasını engelleyen yönetmelik değişikliğinin iptaline karar verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre gerekçeli kararda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin “Herkes eğitim hakkına sahiptir”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Hiç kimse eğtimi hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne işaret eden mahkeme, Yiğiter’in öğrenci olarak kabul edilmemesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Cenk Yiğiter, kararın ardından İletişim Fakültesine kaydını yaptıracağını belirtti: “Hoca olarak atıldığım Cebeci kampüsüne öğrenci olarak döneceğim."

NE OLMUŞTU?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku’nda araştırma görevlisi olan Cenk Yiğiter, “Barış bildirisi”ne imza attığı gerekçesiyle 2017 yılı başında çıkarılan kanun hükmünden kararname (KHK) ile ihraç edildi. 2017 yazındaki üniversite sınavına giren Yiğiter, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü kazandı. Ancak Yiğiter’in kayıt başvurusu, Rektör Erkan İbiş'in talimatıyla Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği gerekçe gösterilerek kabul edilmedi.

Yiğiter, idare mahkemesine söz konusu yönetmeliğin ilgili maddesinin iptali için dava açtı. İdare Mahkemesindeki yargılama devam ederken Ankara Üniversitesi, yönetmelikte yer alan “Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almamış veya herhangi bir nedenle kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” hükmünü, “Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların yükseköğretim kurumlarından çıkarılma cezası almamış ya da Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” şeklinde değiştirerek Yiğiter’in öğrenci olmasını tamamen engelledi.

Ankara 18. İdare Mahkemesi, açılan davada yönetmelikte yer alan “Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir” ifadesini iptal etti. Gerekçeli kararda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin “Herkes eğitim hakkına sahiptir”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Hiç kimse eğtimi hakkından yoksun bırakılamaz” hükmüne ve Anayasa’nın ilgili maddesine atıf yapan mahkeme, Yiğiter’in öğrenci olarak kabul edilmemesinin hukuka uygun olmadığını belirtti.

KARAR: HUKUKİ DAYANAK YOK

Kararda, özetle şu hukuki değerlendirme yapıldı:

Dava konusu yönetmeliğin dayanak alındığı 2547 sayılı Kanun’da (Yükseköğretim Kanunu) Kanun Hükmünde Kararnamelerde, görev yaptığı yükseköğretim kurumundan çıkarılan kamu görevlilerinin, çıkarıldığı kurumda lisans öğrencisi olamayacağına ilişkin kısıtlama içeren herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dava konusu Yönetmeliğin 5. maddesinin yedinci fıkrasında yer alan ‘...Üniversite personeli iken kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekir’ ibaresinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” (HABER MERKEZİ)

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