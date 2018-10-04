Cenk YiÄŸiter'e 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'ten hapis cezasÄ±

Temel Reisli tweeti suÃ§ sayan mahkeme, KHK ile ihraÃ§ edilen akademisyen Cenk YiÄŸiter'e 1 yÄ±l, 5 ay, 15 gÃ¼n hapis cezasÄ± verdi.

Burcu YILDIRIM

Ankara

KHK ile ihraç edilen 'barÄ±ÅŸ bildirisi' imzacÄ±sÄ± akademisyen Cenk YiÄŸiter'e, "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suçlamasÄ±yla hapis cezasÄ± verildi. AttÄ±ÄŸÄ± Temel Reisli tweet nedeniyle YiÄŸiter'e 1 yÄ±l, 5 ay, 15 gün ceza verilirken hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ± (HAGB) uygulanmadÄ±. Ä°stinaf yolunun açÄ±k olduÄŸu cezaya iliÅŸkin Evrensel'e konuÅŸan YiÄŸiter, “CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kasteden hiçbir kanÄ±t yok. Mahkeme son derece militanca davrandÄ±, düÅŸman hukuku iÅŸleniyor” dedi.

Ankara 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada KHK ile ihraç edilen barÄ±ÅŸ bildirisi imzacÄ±sÄ± Cenk YiÄŸiter'e, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±ndan ceza verildi. YiÄŸiter'in “Eskiden reis denilince aklÄ±ma Temel Reis gelirdi, artÄ±k yavÅŸaÄŸÄ±n biri geliyor” tweetine CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretten hapis cezasÄ± verildi. YiÄŸiter kendisine cezayÄ± Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

'MAHKEME MÄ°LÄ°TANCA DAVRANDI'

Mahkemeye tweetin "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" olmadÄ±ÄŸÄ±na dair birçok belge sunduklarÄ±nÄ± ifade eden YiÄŸiter, HAGB'nin de uygulanmayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Davada iki tanÄ±kla birlikte, “reis” adlÄ± kitaplar ve birçok sosyal medya hesabÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu kanÄ±tlarÄ±yla birlikte sunduklarÄ±nÄ± dile getiren YiÄŸiter, “Ceza hukukunun en temel ilkesini hiçe saydÄ±lar” dedi. CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± kastedildiÄŸine iliÅŸkin hiçbir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YiÄŸiter, "Mahkeme son derece militanca davrandÄ±. BarÄ±ÅŸ bildirisi imzacÄ±sÄ± ve KHK'li olmamla sebebiyle düÅŸman hukuku iÅŸleniyor” diye konuÅŸtu.

'SAÇMA SAPAN BÄ°R SEBEPTEN CEZAEVÄ°NE GÄ°RECEÄžÄ°M'

Ä°stinaf yolunun açÄ±k olduÄŸunu ve baÅŸvuracaklarÄ±nÄ± söyleyen YiÄŸiter, “Oradan da onaylanÄ±rsa cezaevine gireceÄŸim. Birkaç gün yatÄ±p denetimli serbestlikle çÄ±karÄ±m ama saçma sapan bir sebeple birkaç günümü cezaevinde geçirmiÅŸ olacaÄŸÄ±m. AynÄ± zamanda hüküm onaylanÄ±rsa hakkÄ±mda olan diÄŸer davalardan da erteleme alamayacaÄŸÄ±m” diye konuÅŸtu.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 12:26

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