Ankaraâ€™da ev baskÄ±nÄ±: Akademisyen Cenk YiÄŸiter de gÃ¶zaltÄ±nda

Ankaraâ€™da aralarÄ±nda Ankara Ãœniversitesiâ€™nden ihraÃ§ edilen akademisyen Dr. Cenk YiÄŸiterâ€™in de bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara’da bu sabah yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda aralarÄ±nda Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyen Dr. Cenk YiÄŸiter’in de bulunduÄŸu çok sayÄ±da kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Ankara’da bu sabah yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± akademisyen Dr. Cenk YiÄŸiter, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YiÄŸiter’in hangi gerekçeyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilemezken, TEM Åžube’de bekletildiÄŸi öÄŸrenildi. (Ankara/MA)

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