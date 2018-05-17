Dr. Cenk Yiğiter: Demokrasilerde reislik, führerlik olmaz

KHK ile ihraç edilen Akademisyen Dr. Cenk Yiğiter'e sosyal medyada paylaşımı nedeniyle açılan Cumhubaşkanına hakaret davasının ilk duruşması görüldü.

Ankara Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen akademisyen Cenk Yiğiter’in sosyal paylaşım hesabından “Reis deyince eskiden aklıma Temel Reis gelirdi. Şimdi yavşağın biri geliyor artık” dediği için Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Söz konusu ifade ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetmediğini belirten Yiğiter, mahkemeye iki tanık çağırdı. Ancak Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı ise “reis” tabirinin Erdoğan ile özdeşleştiğini iddia etti.

“Reis” kelimesinin Türkiye'deki yaygın lakaplardan biri olduğunu vurgulayan Yiğiter, böyle bir lakabın devlet başkanı ile özdeşleştiğini ve artık resmi bir ünvana dönüştüğünü söylemenin, Hitler'in Führer, Mussollini'nin Duce sıfatlarıyla anılmasını çağrıştırdığını, demokratik bir ülkede böyle bir özdeşleşmeden bahsedilemeyeceğini vurguladı. Bunun üzerine Erdoğan'ın avukatı Sami Kabadayı “Ne alakası var” diyerek Yiğiter'in konuşmasına müdahale etti.

Mahkeme heyeti davanın ikinci duruşmasını 4 Ekim 2018 tarihine erteledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mayıs 2018 14:44

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