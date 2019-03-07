07 Mart 2019 16:37

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar futboldan men edildi

PFDK, Amedspor-Sakaryaspor maçının ardından yaptığı inceleme sonucunda Amedsporlu oyuncu Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi kararını verdi.

Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar futboldan men edildi

Amedspor Oyuncusu Mansur Çalar, futboldan men edildi | Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

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    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek futboldan men etti.

    PFDK, Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Mansur Çalar'a rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle 4 yıl boyunca müsabakalardan men ve 25 bin TL para cezası verdi. Çalar'ın cezası 3 yılı aştığı gerekçesiyle sürekli hak mahrumiyeti cezasına çevirildi.

    Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar

    Amedspor-Sakarya maçı sonrası suç duyurusu ve karşılıklı iddialar

    TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 1-1 sona eren Amedspor-Sakaryaspor maçı sırasında deplasman ekibinin oyuncuları, ev sahibi takımdan Mansur Çalar’ın kesici bir aletle saldırısına uğradığını öne sürmüştü. PFDK, olayla ilgili yaptığı inceleme sonrasında Amedsporlu Futbolcu Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesine karar verdi.

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    Futbolda ırkçılık: Amedspor ve Cizrespor’u hedef alan saldırılar

    AMEDSPOR BAŞKANI KARAKAŞ: KARAR KASITLI VE TARAFLI

    Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, PFDK'nin men kararına dair "Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez" yorumunu yaptı.

    Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Ali Karakaş, rakip takım oyuncularının vücudundaki o yaraları Mansur Çalar'ın yaptığına dair hakem ve temsilci raporlarında herhangi bir ifadenin yer almadığını belirterek "Mansur'un yaptığına ilişkin kanıt yok. Raporlarda kesici alet iddiasına ilişkin ifade yer almıyor. Görüntülerde Mansur'un teması sırasında rakip oyuncunun tepki vermediği görülüyor. Kesici alet olsa tepki göstermesi gerekir. Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez. Karara itiraz edeceğiz. PFDK'nin kararında adalet sorunu var. Sakaryaspor'un siyaset üzerinden yaptığı lobi faaliyetlerinin sonucudur. TFF adil olmalıdır" dedi.

    PFDK, ayrıca Beşiktaş ve Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu nedeniyle 20 bin TL, Fenerbahçe'ye de 'Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' sebebiyle 25 bin TL para cezası verdi.

    PFDK'nin aldığı kararlar şöyle:

    • ANTALYASPOR A.Ş. idarecisi CEM DEDA'nın, 01.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 01.03.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

      Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

      Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN GÜNEY ÜST A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
    • FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 02.03.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN MİGROS G, H, O, P blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

      Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • BURSASPOR Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

      Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
    • ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

      Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KULE SİTE KUZEY ÜST D, E, F, GÜNEY ALT C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
    • GÖZTEPE A.Ş.'nin, 03.03.2019 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY SİTE KUZEY ÜST A, C ve KULE SİTE KUZEY ÜST B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
    • EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR F.K. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Kulübünün, 03.03.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • GALATASARAY A.Ş.'nin, 03.03.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
    • AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verilmiştir.

    (HABER MERKEZİ)

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