Kocaeli Başkan Adayı Reyhan Başaran: Kadrolu taşeron yarattılar

Emek Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, İzmit’te Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikasını ziyaret etti. Burada konuşan Başaran, “696 sayılı KHK ile belediyelerde çalışan taşeron işçiler belediye şirketlerine geçirildi. Hükümet ‘Taşeron işçilere kadro verdik’ dedi ama aslında kadrolu taşeron yarattı. Üstelik belediye şirketlerine geçirilen işçiler haziran 2020 yılına kadar 4+4 ücret zammı ile adeta açlığa mahkum edildi” dedi. Başaran, Darıca’da Kastamonulular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini ziyaretinin ardından, ev ziyaretlerinde bulundu.

Reyhan Başaran, Artı Tv’de canlı yayına da katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

“BELEDİYE İŞÇİSİ AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ”

Kocaeli’de 11 bin üyesi bulunan Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikasını ziyaret eden Başaran, belediye işçilerinin sorunlarına çözüm bulmak için mücadele çağrısı yaptı.

696 sayılı KHK ile belediyelerde çalışan taşeron işçilerin belediye şirketlerine geçirildiğini belirten Başaran, “Hükümet ‘Taşeron işçilere kadro verdik’ dedi ama aslında kadrolu taşeron yarattı. Üstelik belediye şirketlerine geçirilen işçiler haziran 2020 yılına kadar 4+4 ücret zammı ile adeta açlığa mahkum edildi. KHK eliyle bu işçilerin TİS hakkı ellerinden alındı. Bu kabul edilemez. Taşeron işçiliği ortadan kaldıracağız, tüm işçiler kamu işçisi olacak ve bu işçilerle, örgütlü oldukları sendikalarla sözleşme imzalayacağız. 2005 yılında belediyeler kanunda yapılan değişikliklerle tüm belediye hizmetleri piyasaya açıldı. Biliyoruz ki bu bir ortak mücadele sorunu. Ve bizim ifade ettiklerimizi bir mücadele çağrısı olarak yorumlamak lazım” diye konuştu. Halk yararına hizmet etmek istediklerini ifade eden Başaran, “Halkın sorunlarına çözüm bulacağız. Kadın işçilerin durumunu biliyoruz, işyerlerinde ücretsiz kreş açacağız” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“NORM KADRO SİSTEMİNDE DÜZENLEME YAPILMALI”

Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ise, norm kadroda düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı. “Büyük bir özgüven örneğisiniz. Sadece Kocaeli’de 11 bin üyemiz var. Sizi de yakından takip ediyoruz” diyerek sözlerine başlayan Ersoy, “Taşeron sistem, insanlığın kabul etmeyeceği bir sistem. Taşeron sistemin kaldırılması, işçi arkadaşların kadroya alınması için mücadele ettik” dedi. Yasanın bu şekilde çıkmasını istemediklerini de belirten Ersoy, “Kadro olsa daha iyi olurdu. Ama gelecek için büyük bir imkan bu. Zamanla haklarımızı kadrolu işçi gibi alacağız. Ama hukuki düzenlemeler gerekiyor. Norm kadro denilen sistemde düzenleme yapılmalı. Biz sendikal çalışma yaparken derdimiz işçi arkadaşların sorunlarını sıkıntılarını çözmek. Partinizin işçiler adına çalışma yapması hoşumuza gidiyor, duygularımız bir” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

“DEĞİŞİME İHTİYAÇ VAR”

Hizmet-İş ziyaretinin ardından Artı TV’de Fatma Yörür’ün sunduğu Haber Aktüel programına konuk olan Başaran, “Halk ciddi bir değişime ihtiyaç olduğunu dile getiriyor. Yerel yönetimler çözüm üretmek açısından insanlara çok uzak geliyor. Halkın sağlığını, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatını düzenlemek adına belediyeler yetersiz çalışıyor. Kamu yararına hizmet üretmesi gereken belediyeler halk nezdinde güvenini yitirmiş durumda. Biz anlayışımızı açıklarken halk meclislerinin karar verme, denetleme, ihtiyaç belirleme mekanizması olduğunu anlatırken olumlu tepkiler alıyoruz. Kadınlardan, işçilerden olumlu tepkiler alıyoruz. Anlattığımız şeyler onları ilgilendiren şeyler, o yüzden yerel yönetimlerde ciddi bir değişime ihtiyaç var” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Ardından Darıca’da ziyaretlerde bulunan Başaran, burada önce Kastamonulular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinde bir toplantıda buluştu. Önceki yıllarda AKP ve MHP’ye oy veren vatandaşların ağırlıkta olduğu toplantıda, kriz ve söylem tartışması yaşandı. İktidarın tutumunu ciddi şekilde eleştiren bir vatandaş, “Muhalefete, halka ve esnafa yönelik Cumhurbaşkanının söylemlerini doğru bulmuyorum. Ülkede bir kriz var ve bu gerçek, hepimiz etkileniyoruz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

“SORUNLARIMIZA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Dernek ziyaretinin ardından kalabalık bir ev toplantısında konuşan Başaran, “Biz işçilere ve emekçilere seçenek olmak için yola çıktık. Ötekileştirmeye karşı birleştirmek amacıyla buradayız” dedi. Herkesin zamlardan etkilendiğini söyleyen Başaran, “Kimliğimiz, ırkımız, dilimiz ne olursa olsun hepimizin sorunları ortak. Bizlerin de buna karşı birleşmesi, mücadele etmesi gerekir. Halk meclislerinde her vatandaşın kendi mahallesinin sorunlarını, ihtiyaçlarını belirleyip ona göre hareket ederek çalışmalar yapacağız” diye konuştu.

Toplantıda konuşan bir vatandaş “Hayatında sinemaya gitmemiş emekçiler var, kadınlar var. Çok mu zor belediyelerin insanların sosyal hayatlarına yönelik çalışma yapması? Böyle bir cesaret gösterip, böyle bir programla yola çıktığınız için tebrik ederim” dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)