Ahmet Kural'Ä±n ifadesi: Elimi Ã§ekince SÄ±la yere dÃ¼ÅŸtÃ¼

Oyuncu Ahmet Kural, ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± ile savcÄ±ya ifade vermiÅŸti. Ahmet Kural'Ä±n ifadesine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

SÄ±la 'ya ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle dün savcÄ±ya yaklaÅŸÄ±k 2 saat süren ifade veren Ahmet Kural’Ä±n ifadesine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Kanal D Ana Haber'den Emrullah Erdinç' in özel haberine göre; ÅŸiddet iddialarÄ±nÄ± reddeden Ahmet Kural, SÄ±la’nÄ±n tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda yere düÅŸtüÄŸünü iddia etti ve asÄ±l SÄ±la'nÄ±n kendisini yaraladÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü.

Kural, ayrÄ± olduklarÄ± dönemde SÄ±la’nÄ±n baÅŸka biriyle kurduÄŸu iliÅŸkiyi kendisinden saklamasÄ±nÄ± da tartÄ±ÅŸmaya bahane olarak gösterdi.

Ä°ÅŸte Ahmet Kural 'Ä±n savcÄ±ya verdiÄŸi ifadenin bir kÄ±smÄ±;

OLAY NASIL BAÅžLADI?

“Benim ikametimde önce mutfakta oturup sohbet etmeye baÅŸladÄ±k. Sohbet esnasÄ±nda konuyu ben bir önceki ayrÄ±lÄ±k durumuna getirdim. Çünkü her seferinde farklÄ± cevaplar verdiÄŸi için inanmakta güçlük çekiyordum. Bana daha önce eski arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu söylemiÅŸti, yine baÅŸka seferinde albüm kapaÄŸÄ± için görüÅŸtüÄŸünü söyledi, yine bir keresinde o bana asÄ±lÄ±yor ÅŸeklinde cevap vermiÅŸti. Bu nedenlerden dolayÄ± ayrÄ±lÄ±k konusunu açtÄ±m. SÄ±la HanÄ±ma, 'Anne ve babamÄ±n yanÄ±ndan geliyoruz, iliÅŸkimiz güzel gidiyor, aile kurmayÄ± planlÄ±yoruz, benden çocuk sahibi olmak istediÄŸini söylüyorsun, eÄŸer böyle bir konu varsa, lütfen kÄ±rma beni söyle' dedim.

Ben böyle söyleyince 'evet ben senin canÄ±n yansÄ±n istedim, birlikteydik' dedi. TartÄ±ÅŸma da bunun üzerine baÅŸladÄ±.

'ELLERÄ°MÄ° ÇEKÄ°NCE SILA YERE DÜÅžTÜ'

Ben çok kötü oldum. BaÅŸÄ±mdan aÅŸaÄŸÄ±ya kaynar sular döküldü. SÄ±la HanÄ±m'dan evi hemen terk etmesini istedim. Åžoförünü aramasÄ±nÄ± istedim. SÄ±la HanÄ±m'a en azÄ±ndan bir merhabamÄ±z kalsÄ±n dedim. Fakat o evden gitmek istemedi, ben de kendisine neden bu kadar yalan söylediÄŸini, artÄ±k birlikte olamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyledim, Ä±srarla evden gitmesini istedim. Fakat evden gitmedi. Biz bu sÄ±rada halen mutfaktaydÄ±k. Ben kendi telefonumdan SÄ±la HanÄ±m'Ä±n ÅŸoförünü arayacakken SÄ±la HanÄ±m, benim bileklerimden tuttu, yaklaÅŸÄ±k 10-15 kere yalvarÄ±rÄ±m git, dedim. Bana ÅŸoförü arattÄ±rmadÄ±, kendisi de aramadÄ±. Bu sÄ±rada halen bileklerimden tutuÄŸu için ben önce ellerimi çektim, bu sÄ±rada SÄ±la HanÄ±m yere düÅŸtü.

‘YERE DÜÅžTÜ’

Masadan kalktÄ±m ve mutfak kapÄ±sÄ±na doÄŸru yöneldim. SÄ±la HanÄ±m, benim tiÅŸörtümün arkasÄ±ndan tutup mutfaktan çÄ±kmamam için beni durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Kendimi kurtarmak için yine tiÅŸörtümü çektim, yine düÅŸtü, ben salona gittim. SÄ±la HanÄ±m da arkamdan geldi. Orada karÅŸÄ±lÄ±klÄ± baÄŸrÄ±ÅŸma oldu ve seslerimizi yükseltiÄŸimizi kabul ediyorum, fakat incitici bir söz söylemedim. SinkaflÄ± bir söz söylemedim. Tehditte bulunmadÄ±m. O sÄ±rada ikimiz de alkollüydük. Ä°kimiz de birbirimiz kollarÄ±ndan tutup birbirimizi sarstÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oldu. Bu ÅŸekilde bir kaç kere yere düÅŸtü. Bu tartÄ±ÅŸma hali yaklaÅŸÄ±k on beÅŸ dakika sürdü. 45 dakika süren tartÄ±ÅŸma ve ÅŸiddet olmadÄ±, bir süre sonra sakinleÅŸtik, o mutfaÄŸa geçti ben salonda kaldÄ±m. Son rasÄ±nda kapÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum, SÄ±la HanÄ±m baÄŸÄ±rarak 'seni bitireceÄŸim Ahmet Kural' dedi.

‘SILA BENÄ° YARALADI’

O günkü münakaÅŸada zaten sakat olan belimde aÄŸrÄ± meydana geldi. Ä°ki gün evimde yattÄ±m. KollarÄ±mda morluk oluÅŸtu. SÄ±la’nÄ±n eylemleri neticesinde dudaÄŸÄ±mÄ±n içi yaralandÄ±. Fakat ÅŸikayet etmeyi düÅŸünmediÄŸim için saÄŸlÄ±k raporu almadÄ±m. (HABER MERKEZÄ°)

SavcÄ±lÄ±ÄŸa ifade veren Ahmet Kural: AsÄ±lsÄ±z iftira

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