Sıla Gençoğlu, Kural'ın avukatı hakkında "müşteki" olarak ifade verdi

Sarkıcı Sıla Gençoğlu, Oyuncu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın'a yönelik şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında "müşteki" sıfatıyla ifade verdi. Sıla'nın Kural'ın avukatı Sibel Aydın'ın, üzerinde oynama yapılan görüntülerini basınla paylaştığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte gelen Gençoğlu, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na geçti. Burada Gençoğlu'nun ifadesi, soruşturma savcısı Ekrem Aydıner tarafından alındı.

Aynı soruşturma kapsamında şikayet edilen avukat Sibel Aydın'ın da daha önce savcılığa geldiği ve savcı Aydıner tarafından beyanının alındığı kaydedildi.

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Epözdemir, müvekkilinin Ahmet Kural ile kavgasından sonra çekildiği belirtilen ve bir televizyon kanalında yayımlanan video görüntülerinde, vücut morluklarının kapatılarak oynama yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş, Kural'ın avukatı Sibel Aydın'ın da bu görüntülerin basınla paylaştığına dair açıklamaları olduğu için, "gizliliği ihlal" suçundan yargılanmasını talep etmişti.

Oyuncu Ahmet Kural'ın Sıla Gençoğlu'ya şiddet uygulamasına ilişkin yürütülen soruşturmada Ahmet Kural'ın avukatı tarafından ekranlara yansıyan Sıla'nın görüntüleri ve ikili arasındaki kavganın yan binadan duyulamayacağına ilişkin bilirkişi raporunu Uzlaştırma Bürosu Savcılığı'na sunulmuştu. Savcılık bunları yeni delil saymış ve soruşturmanın genişletilmesi talebiyle dosyayı yeniden Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'na yollamıştı.

Ahmet Kural'ın, Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Mart'ta yapılacak. (HABERMERKEZİ)

Sıla Gençoğlu'nun görüntüleri soruşturma dosyasına girdi