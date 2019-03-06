Tuzla Belediye Meclis Adayı Ali Doğan'a emekçilerden destek
Tuzla Belediye Meclis üyeliğine bağımsız olarak aday olan Ali Doğan, semt pazarlarında ve ev ziyaretlerinde emekçilerle bir araya gelmeyi sürdürüyor.
Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan ve Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü üyeleri, İçmeler Aydıntepe pazarında bildiri dağıtımı gerçekleştirdi, pazar esnafına ve alışveriş yapan yurttaşlara seslendi.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Tuzla Belediyesi bağımsız meclis üyesi adayı olan Ali Doğan, Aydıntepe pazarındaki yurttaşlarla görüştü. Aydıntepe'deki tersane işçilerinden biri olduğunu belirten Doğan, "Değişik memleketlerden gelerek tersanelerde çalışan emekçilerin sorunlarını belediye meclisine taşımak için, içinizden biri olarak aday oldum. Pazar esnafını tanzimler ile çökertenlerin değil pazar esnafının desteklenmesi gerek" dedi.
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Ali Doğan ve Emek Partisi üyeleri ayrıca Aydınlı'da evleri kapı kapı dolaşarak bildiri dağıttı, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.
Metal işçileri de Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan'a, kendi çektikleri videolarla destek verdi. (Tuzla/EVRENSEL)
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