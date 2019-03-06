Tuzla Belediye Meclis Adayı Ali Doğan'a emekçilerden destek

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan ve Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü üyeleri, İçmeler Aydıntepe pazarında bildiri dağıtımı gerçekleştirdi, pazar esnafına ve alışveriş yapan yurttaşlara seslendi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Tuzla Belediyesi bağımsız meclis üyesi adayı olan Ali Doğan, Aydıntepe pazarındaki yurttaşlarla görüştü. Aydıntepe'deki tersane işçilerinden biri olduğunu belirten Doğan, "Değişik memleketlerden gelerek tersanelerde çalışan emekçilerin sorunlarını belediye meclisine taşımak için, içinizden biri olarak aday oldum. Pazar esnafını tanzimler ile çökertenlerin değil pazar esnafının desteklenmesi gerek" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Tuzla adayı Ali Doğan: İşçilerin, emekçilerin temsilcisi olacağım

Ali Doğan ve Emek Partisi üyeleri ayrıca Aydınlı'da evleri kapı kapı dolaşarak bildiri dağıttı, ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Tuzla Belediye Meclisi Bağımsız Adayı Ali Doğan, Aydınlı'da ev ziyaretleri gerçekleştirdi | Fotoğraf: Evrensel

Metal işçileri de Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan'a, kendi çektikleri videolarla destek verdi. (Tuzla/EVRENSEL)

İşçiler adaylarına sahip çıkıyor

Tuzla’da meclis üyesi adayı Ali Doğan’a destek: Emeğin içinde bir aday