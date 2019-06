İşçiler adaylarına sahip çıkıyor

Erman TÜRKMEN

İstanbul

Yerel seçime bir aydan kısa bir süre kaldı. Ülkenin genelinde olduğu gibi Tuzla’da da belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarının belirlenmesiyle çalışmalar hızlanmış durumda. Seçime girme hakkı engellenen Emek Partisi de Tuzla’da yerel seçimde emekten, demokrasiden yana olan tüm güçlere güç birliği çağrısı yaptı. Tek adam ittifakına karşı siyasi partiler, sendikalar, yöre derneklerinin de içinde olacağı, halkçı ve demokratik bir belediyeciliği esas alan bir programla herkesi kapsayacak temsiliyetle seçime ortak girilmesini tartışmaya açtı.

Belediye meclis üyeliklerinin ilan edilmesine az bir süre kala Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütü, “Yerel seçimde Tuzla’da halkçı belediyeciliği esas alan, emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerle bir araya gelip ortak bir platformda halkçı belediyeciliğin yerelde hayata geçirilmesi adına görüşmelerde bulunulmuş, ancak yapılan görüşmelerde böyle birliktelik tüm çabalarımıza rağmen gerçekleşmemiştir. Bu nedenle 31 Mart yerel seçiminde işçi kenti olan Tuzla’da, işçilerin ve emekçilerin sesi olacak, bir tersane işçisi arkadaşımız Ali Doğan’ı bağımsız meclis üyesi adayı göstermiş bulunuyoruz” dedi.

Emek Partisi Tuzla İlçe Örgütünün Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adaylığında desteğini açıkladığı Ali Doğan yaklaşık 20 yıldır Tuzla’da yaşayan, tersanelerdeki iş cinayetlerine, taşeron sisteme karşı işçi eylemlerinin örgütleyicisi olan, yine ilçedeki emek ve demokrasi mücadelesinin öncü isimlerinden.

Adaylık açıklamasının ardından hemen çalışmalara başlayan Ali Doğan’ın ilk yaptığı, tersane, deri, metal fabrikaları işçileriyle, ilçede bulunan Piri Reis Üniversitesindeki gençlerle ve kadınlarla buluşmak oldu. Yapılan toplantıya katılan Emek Partisi MYK Üyesi Metin İlgün, “Tuzla’daki bütün işçi ve emekçilerin desteğini almak için halkımızın kapılarını çalıp amacımızı anlatarak, sistem partilerine değil, kendilerine oy vermelerine ikna etmeliyiz” dedi. EMEP İlçe Başkanı Orhan Atan ise “İşçi kenti olan Tuzla’da yerel siyasette sözümüz olması nedeniyle bağımsız meclis üyesi adayımızla sözümüzü geniş halk kitlelerine ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi. Atan, yerel yönetimlerde işçilerin sözünün olmasının önemli olduğunu söyledi.

Atan’ın ardından, Mustafa Yetgin tarafından öldürülen Lise Öğrencisi Helin Palandöken’in babası Deri İşçisi Nihat Palandöken söz aldı. Palandöken, “Yıllardır ilçemizi zenginler yönetiyor, onların aldıkları kararları bilmiyoruz. Bundan sonra en azından bir işçinin bizim sesimizi belediye meclisinde seslendirecek olması çok önemli” dedi. Palandöken Ali Doğan’a desteğini açıkladı.

Sonraki günlerde Ali Doğan, seçim çalışmasında görev alan işçi ve gençlerle beraber İçmeler Köprüsü’nde tersane işçileriyle, daha sonra ise Aydınlı Tepe durağında deri işçilerine bildiri dağıtımı yaptı. Doğan’ın duraklarından biri de Aydınlı Mahallesi’nde yapılan işçi toplantısı oldu.

Burada söz alan ve CHP üyesi olduğunu belirten bir işçi, “İyi Parti ile ittifak kurulurken, buradaki emekten, demokrasiden yana partilerin de listede olup temsil edilmesi gerekirdi. Belediye meclisinde işçilerin ezilenlerin yer alması gerekirken ‘rant paylaşımı’ olarak ifade edebileceğim bir liste ile karşılaştım” dedi. Bunu üyesi olduğu CHP’yle de paylaştığını ifade eden işçi, belediye başkanı seçiminde tercihinin CHP’den yana olacağını ancak meclis üyeliğinde bağımsız aday Ali Doğan’a oy vereceğini dile getirdi.

Bir deri işçisi de “Ali Doğan geçmişten bugüne hak arama mücadelemizde, grevlerde, direniş çadırlarında hep yanı başımızdaydı. Bizim meclisteki sesimiz olacağından eminim. Üzerimize ne görev düşerse adayımız için yaparız” ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan işçilerin ve emekçilerin yaşadığı her sorunun Tuzla Belediye meclisinde de gündem olması için aday olduğunu, oradaki rant paylaşımının bir parçası değil, alınacak her kararın halka açıklanması, halkın oradaki temsilcisi olacağını ifade etti. Doğan, sadece oy vermenin yetmediğini belirterek, birlikteliğin büyütülmesi çağrısında bulundu. Yine Tuzlalı işçi ve emekçilerin verdiği her oyun işçilerin kendisine vermiş olacağını ifade eden Doğan, Tuzla’nın işçilerine, emekçilerine, gençlerine ve kadınlarına güvendiğini söyledi.

SEÇİM ÖNCESİ TUZLAKART’TA ARTIŞ

Tuzla’da belediye başkanlığı seçimleri AKP Adayı ve Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile CHP Adayı Salim Gürsoy arasında geçecek. MHP ve İyi Parti ise kendilerini meclis üyeliklerinde temsil edecek. Ancak her iki partide de asıl huzursuzluğun belediye meclis üyeliklerinde yaşandığını söyleyebiliriz. Sıralarından memnun olmayan, ya da liste dışı kalan meclis üyesi adaylarının tepkileri oldu.

Tuzla’nın diğer bir yönü de siyasetin yöre dernekleri üzerindeki etkisi. Özellikle AKP’li belediyenin dernekler üzerinde etkisi büyük. AKP’li belediyenin derneklere çeşitli yardımlarda da bulunduğu biliniyor. Belediye tarafından çeşitli avantajları olduğu öne sürülen TuzlaKart ev ev gezilerek dağıtılıyor. Oysa seçimden 2.5 yıl önce belli sayıda kişiye verilmiş olan belediyeye ait sosyal tesislerde ve belediye ile anlaşması bulunan marketlerde geçerli olan bu kartın, seçim döneminde yaygın dağıtılmış olması akıllarda soru işareti yaratıyor.