Tuzla Adayı Ali Doğan: Bana verilen her oy kendimizedir

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Aydınlı semt pazarında esnaf ve Tuzlalı işçi ve emekçilerle buluştu. Bildiri dağıtarak yerel yönetim programını Tuzla halkına anlatan Ali Doğan, Tuzla Belediye Meclisi’nde işçilerin de sesi olması için aday olduğunu söyledi. Doğan, kendisine verilecek her oyun halkın kendi çıkarlarını savunmak anlamına geldiğini söyledi.

Bildiri dağıtımı sırasında halkla konuşan, onların sorunlarını dinleyen Ali Doğan, sorunların çözümünün ancak halkın kendi içinden çıkardığı temsilcilerin meclislerde yer almasıyla mümkün olacağını ifade etti ve “Bu nedenle bana verilen her oy bizzat kendimizedir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Tuzla’da meclis üyesi adayı Ali Doğan’a destek: Emeğin içinde bir aday