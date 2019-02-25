Tuzla’da meclis üyesi adayı Ali Doğan’a destek: Emeğin içinde bir aday

Erman TÜRKMEN

İstanbul

İstanbul’un Tuzla ilçesinde Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı olan Ali Doğan'a 17 yaşında erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden Helin Palandöken'in babası Nihat Palandöken ve birlikte çalıştığı tersane işçilerinden destek geldi.

Ali Doğan’ı emeğin kentinde emeğin içinden bir aday olarak tanımlayan Nihat Palandöken, “Bundan önce hep sermaye ve zenginlere hizmet eden aday seçtik ancak bundan sonra emeğe değer veren emeğin içinden bir adayı desteklemeliyiz. Ali Doğan'a başarılar diliyorum” dedi.

Yine tersane işçisi Adem Tayfur da Doğan’ın bir tersane işçisi olarak aday olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek şunları söyledi: “Ali Doğan’ı tersane işçilerinin başta iş cinayetleri ve güvencesiz çalışma koşulları olmak üzere sorunlarını belediye meclisinde yansıtacak bir aday olarak görüyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)