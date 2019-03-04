Tuzla adayı Ali Doğan: İşçilerin, emekçilerin temsilcisi olacağım

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan, Esenyalı işçi duraklarında ve semt pazarında işçi ve emkeçilerle bir araya geldi.

Tuzla Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Ali Doğan ve Emek Partisi (EMEP) Tuzla İlçe Örgütü üyeleri, sabah saatlerinde mesaiye giden tersane işçilerine seslendi, Mimar Sinan mahallesi semt pazarında bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Fotoğraf: Evrensel

Tersane işçisi Ali Doğan belediye meclisine bağımsız aday oldu

Semt pazarında esnafla ve alışveriş yapan yurttaşlarla bir araya gelen Doğan, 15 yıldır tersanede çalışan ve Mimar Sinan mahallesinde yaşamış biri olarak bölgenin sorunlarını iyi bildiğini belirtti. Doğan, başta deri ve tersane işçileri olmak üzere bu mahallede yaşayan tüm emekçilerin Tuzla Belediye Meclisindeki temsilcisi olacağını ifade etti. Esnaf ve alışverişi yapan yurttaşlar, ekonomideki kötü gidişten ve yüksek fiyatlardan dert yandı.

Fotoğraf: Evrensel

(Tuzla/EVRENSEL)

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