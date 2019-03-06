06 Mart 2019 13:45
Son Güncellenme Tarihi: 07 Mart 2019 09:34

Üreticiden 12 yılda 150 milyar TL kaçırıldı

Erdoğan, üreticiye 8 milyar 777 milyon TL destek sağlanacağını açıkladı. Ama 12 yılda üreticiye verilen destek, verilmesi gerekenin yarısı bile değil.

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Üreticiden 12 yılda 150 milyar TL kaçırıldı

Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

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    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız” dedi. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Türkiye’nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde” programında konuşan Erdoğan, üreticiye toplam 8 milyar 777 milyon liralık bir destek sağlanacağını açıkladı. Hükümet, 2007 yılından bu yana üreticiye kanuni olarak sağlaması gerekenden 150 milyar TL daha az destek sağladı.

    ‘TARIM SPEKÜLATÖRLERİ TERÖRİSTLER GİBİ’

    “Tarım sektöründeki spekülatörleri milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz” Erdoğan, “Tarım sektöründeki spekülatörleri, tıpkı sınırlarımıza dayanan teröristler gibi bir milli güvenlik sorunu olarak görüyoruz. Tarımda planlı üretime geçerek ithalatı azaltmayı ve ihracatı çoğaltmayı amaçlıyoruz” dedi.

    VERİLMESİ GEREKEN DESTEK  271 MİLYAR TL

    CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üreticiye Tarım Kanunu’na göre verilmesi gereken desteği hatırlattı. “Çiftçiyi girdi maliyetiyle ürün fiyatları arasında ezenler; bugün Saray’ında çiftçilerimize adeta günah çıkardı” diyen Öztrak, “Ama verdiğini söyledi, vermediğini nedense unuttu” ifadelerini kullandı. Öztrak’ın paylaştığı verilere göre hükümetin 2007’den beri üreticiye vermesi gereken toplam destek 271 milyar TL iken, verdiği destek 121 milyar TL’de kaldı. Hükümetin üreticiye borcu ise 150 milyar TL.

    KANUN NE DİYOR?

    Tarım Kanununa göre, “Milli gelirin en az yüzde 1’i oranında çiftçiye destek” verilmesi gerekiyor. Ancak destek yüzde 1’i bulmuyor. Tarım Kanununun çıktığı 2006’dan beri, verilen tarımsal destekler GSYH’nin yüzde 0.5’ini geçmedi. 2018 yılı için öngörülen tarımsal destek, olması gereken tutarın yüzde 57’sine denk gelmişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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