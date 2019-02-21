Üretici karamsar; maliyet arttı, fiyatlar aynı kaldı

Mahir DOĞAN

Antalya

Artan sebze ve meyve fiyatlarının ardından kurulan tanzim satış noktaları ile fiyatların düşürüldüğü savunulsa da üretici fiyatlardaki düşüşün kalıcı olmadığını söylüyor. Fiyatların kalıcı olarak düşmesi için, ‘maliyetlerin düşmesi’ gerektiğini söyleyen bir üretici, “Hükümet sebze, meyvede ucuzluk istiyorsa, mazot, gübre, ilaç, fide ve sera naylonunda indirim yapmalı” ifadelerini kullanıyor.

Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın ardından “Gıdada terör estirenlere gereken dersi veriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise üreticinin tepkisi var.

Antalya’da örtü altı üretim yapan ve ismini vermek istemeyen üretici Evrensel'e konuştu. “Hükümetin tanzim satışları, sebze fiyatlarını ucuzlatır mı?” sorumuzu, “Cumhurbaşkanı hepimizi terörist ilan etti. Sonra da çıkıp, ‘Bakın ben halkımı bu fırsatçılara ezdirmem’ dedi. Biz mi fırsatçıyız, yoksa halci mi? Anlamak mümkün değil. Eğer hükümet sebze, meyve fiyatlarının düşmesini istiyorsa, mazot, gübre, ilaç, fide ve sera naylonunda indirim yapmalı. Yoksa bu fiyatlar inmez” şeklinde yanıtladı.

ARTAN FİYATLAR ÜRETİCİYE Mİ YARADI?

Üreticiye göre halde oluşan fiyatlar kendileri için geçen sene ile değişiklik göstermedi. “Ben kendimden örnek vereyim” diyen üretici şunları anlattı: “Ben domates ve çilek üretiyorum. Halde oluşan fiyatlara bakınca, geçen sene de bu aylar aynıydı. Fiyatların aynı olmasına rağmen serada üretim maliyetleri iki kat arttı. Sonuçta biz de vatandaşız bakkala, markete gidiyoruz. Elektrik, su parası ödüyoruz. Bizimde çocuklarımız okula gidiyor. Elbise giyiyoruz, ayakkabı alıyoruz. Her şey ateş pahası, bizim de bu fiyatlarda yaşamamız zorlaşıyor. Fakat sebze, meyve fiyatları biraz artınca başlıyor hükümet bağırıp çağırmaya. Anlayacağınız bu fiyatlar üreticiye kazanç sağlamıyor. Özellikle devlet küçük çiftçiye destek vermeli, ucuz kredi ve mazot desteği sağlamalı.”

GÜBRE ATAMADI, VERİM DÜŞTÜ

“Bu yıl ektiğiniz domates ve çilek sizin istediğiniz miktarda oldu mu, 2019 yılı sizin için verimli geçecek mi?” sorumuzu, “Hayır. Zaten son yıllarda serada istediğim verimi alamıyorum” diyerek yanıtlayan üretici, seraya bu yıl gübre ve ilaç atamadığını söyledi. Üretici, “Bu gübre ilaç fiyatlarıyla olacak iş değil. Gübre atamayınca doğal olarak verim düşüyor. Şu da var ki atacağım gübrenin fiyatı alacağım ürünle aynı fiyatı bulacak. Anlayacağınız çiftçi tüketiciyle, ziraatçıya çalışıyor. Eğer başka bir imkanım olsa bu işi yapmam, gider bir yerde çalışırım” diye konuştu.

"ZENGİNLER BÜYÜK SERALAR YAPIYOR, KÜÇÜK ÜRETİCİ TARIMI BIRAKIYOR"

46 yaşında ve serada ailenin dört ferdi olarak çalıştıklarını ifade eden üretici, “AKP geldikten sonra bir malın üstüne başka şey koyamadım. Yıllar önce ne kazandıksa onla işi çeviriyorum” dedi. Antalya’da küçük üreticinin geleceğine ilişkin ise karamsar bir tablo çizdi: “Zamanla Antalya’da küçük çiftçi seracılığı bırakacak. Zenginler büyük seralar yapıyor. Ondan kazanmasa da başka şeyden kazanıyor. Kredi, teşvik alıp başka işler yapıyor. Bulunduğumuz bu yerdeki seralar üç, beş sene sonra tüm bina olur. Zaten imar geldi yanımıza dayandı. Çiftçi para kazanamayınca ne olacak. Verecek elindeki toprağı, eğer şanslıysa müteahhit de iki-üç daire verecek. Fakat hazır mal çabuk biter. Sonrası yalan. İş bulabilirse gidip bir yerde işçi olarak çalışacak. Ne diyelim Allah yardımcımız olsun.”